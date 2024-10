Vida Empresarial

La celebración de la moda, sostenibilidad y diversidad cultural

La creatividad, sostenibilidad y diversidad cultural se entrelazarán en una celebración única de moda y arte, Guatemala Fashion Week 2024 (GTFW), en su onceava edición bajo el lema The Magic Behind the Door, se realizará del 13 al 15 de noviembre en el salón Azaria, de Ciudad Cayalá.