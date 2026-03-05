La celebración histórica que combina tradición, innovación y cultura

La fiesta inicia a partir de las 10:00 de la mañana sobre la emblemática Avenida Las Américas, integrándose a la agenda conmemorativa del 250 aniversario y consolidando la visión de una ciudad activa, participativa y generadora de oportunidades. Aquí los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de gastronomía, bebidas, artesanías, música, productos para mascotas y propuestas turísticas.

El Festival de Verano en Pasos y Pedales 2026 invita a vecinos, visitantes y familias a sumarse a esta celebración histórica que combina tradición, innovación y cultura en un mismo espacio, reafirmando el compromiso municipal de seguir construyendo una ciudad vibrante, inclusiva y llena de oportunidades para todos.

“Este año celebramos 250 años de historia y qué mejor manera de hacerlo que creando espacios de cultura, recreación y encuentro para las familias, consolidando a nuestra ciudad como el mejor lugar para vivir las tradiciones de verano”, expresó el alcalde Ricardo Quiñónez.

El recorrido estará organizado en plazas temáticas estratégicamente distribuidas: Plaza Obelisco, Plaza La Bandera, Plaza Simón Bolívar, Plaza Costa Rica, Plaza Colombia, Plaza México, Plaza Canina, Plaza O’Higgins, Plaza Cristóbal Colón, Plaza Centro Municipal de Emprendimiento (CME).

Como parte de las alianzas culturales de esta edición, el público podrá disfrutar del Guatemala Jazz Festival, uno de los encuentros musicales más prestigiosos del país. La programación artística contempla 25 conciertos interpretados por 14 agrupaciones provenientes de 11 países, fortaleciendo el intercambio cultural y posicionando a la Ciudad de Guatemala como un referente regional en la realización de eventos urbanos de alto nivel.

“En Banco Industrial apoyamos con entusiasmo iniciativas que conectan a los guatemaltecos, fortalecen el sentido de comunidad e impulsan el desarrollo económico. Este Festival de Verano, en el marco de los 250 años de la ciudad, nos recuerda que cada paso que damos para fortalecer nuestra comunidad nos impulsa como país. Juntos, siempre hacia adelante”, indicó Bárbara Soza, representante de Mercadeo de Banco Industrial.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la movilidad entre las distintas plazas y promover la accesibilidad para todos, MuniGuate habilitará un circuito de Trolley Bus a lo largo de la Avenida Las Américas, así como patinetas eléctricas de uso gratuito durante el desarrollo del evento.