La confianza es la fuerza que mueve el desarrollo

La certificación es un programa de largo plazo que busca fortalecer la competitividad del país, a través de una cultura de cero tolerancia a la corrupción. Su objetivo es preparar a las empresas con las herramientas necesarias para mitigar riesgos y promover una cultura de honestidad, un pilar fundamental que GENTRAC ha adoptado en todos los niveles.

Para alcanzar este importante reconocimiento, GENTRAC implementó un plan de trabajo dividido en cuatro secciones clave: cultura organizacional y estructura de gobierno, entendimiento de riesgos de corrupción, medidas y controles a implementar, y un programa de capacitación, gestión y monitoreo. El proceso incluyó sesiones teóricas asincrónicas y sincrónicas, así como la entrega de minutas detalladas en cada una de las etapas.

Para GENTRAC, pertenecer a GuateÍntegra no es solo un reconocimiento; es un distintivo de garantía y seguridad para sus grupos de interés y un activo de prestigio para el sector.

El éxito de esta iniciativa fue posible gracias al compromiso de las gerencias involucradas en el proceso y la entrega oportuna de información.

Este logro no solo refleja el trabajo de un equipo comprometido, sino que también establece un nuevo estándar de excelencia y sienta las bases para un futuro donde la confianza y la integridad son la fuerza que mueven el desarrollo.