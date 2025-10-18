La cultura bávara en un ambiente familiar

Siete marcas de las mejores cervezas de la Cervecería Centroamericana, Moza, Dorada, Monte Carlo, Gallo, Dorada Ice, Cabro y Dorada Draft, junto con propuestas gastronómicas inspiradas en la cocina alemana tradicional y reinterpretadas por chefs locales. Además, los visitantes podrán disfrutar de bandas en vivo, concursos, espacios familiares y áreas temáticas que celebran la autenticidad del festival original de Múnich, adaptado al espíritu guatemalteco.

“Este año quisimos reinventar la experiencia del Oktober Fest para que cada visitante viva algo único: desde una propuesta gastronómica ampliada hasta nuevas marcas cerveceras y escenarios con música en vivo que harán vibrar cada rincón de Cayalá”, explicó Giancarlo Poggio, director de Mercadeo y publicidad de Ciudad Cayalá.

En estos cuatro días de fiesta, el Oktober Fest 2025 llenará de música, alegría y espíritu festivo cada rincón de Ciudad Cayalá, para que el público pueda disfrutar de la tradicional Banda Alemana y el talento local de Frankmentos, cerrando el fin de semana con una mezcla de buena música y espíritu bávaro.

“Más que un evento, el Oktober Fest es una celebración de la amistad, la alegría y la cultura compartida. Queremos que la gente venga a brindar por los buenos momentos, a disfrutar con su familia y amigos, y a ser parte de una experiencia que ya es una tradición en Cayalá”, añadió Esvin Calan, gerente Trade Marketing Senior de la Cervecería Centroamericana.

Hoy es un día de explosión de ritmos con Sepa Judas, Grupo Armonizados, Los Patanes y la emblemática Banda FM de Zacapa, llevando la fiesta a su punto máximo y finalmente, mañana, domingo 19, la banda Tijuana Love pondrá el broche de oro con su estilo vibrante, acompañada por el encanto de Bossa Aya la y la tradicional Banda Alemana, cerrando el Oktober Fest con un mensaje de unión, música y celebración para todos.

“Si nunca han vivido un Oktober Fest en Cayalá, este es el momento perfecto para hacerlo. Les prometemos una experiencia inolvidable, donde cada brindis será una historia por contar” finalizó Pablo Vásquez, gerente de Specialty Leasing de Ciudad Cayalá.