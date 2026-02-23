Vida Empresarial
La emoción del volante que disfrutará a toda la familia
Creado como un punto de encuentro donde las personas puedan acercarse a las marcas de una manera natural, disfrutando el momento mientras descubren nuevas opciones de movilidad y viven la emoción del manejo, Cofiño realizará en Explanada 5, el Cofiño Drive Fest, del 26 de febrero al 1 de marzo, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
La experiencia se vivirá en un espacio abierto al público para disfrutar del mundo automotriz en un entorno dinámico, cercano y pensado para compartir en familia o con amigos.
Durante cuatro días, los asistentes podrán interactuar con modelos de marcas como Toyota, Lexus, Chevrolet, Subaru, Audi, BYD, GAC, Dadao, Omoda-Jaecoo y Land Rover, así como con motocicletas Haojue y Ducati, realizar test drives en circuito y pista todo terreno, y conocer distintas propuestas de movilidad en un ambiente relajado y entretenido.
El evento contará con:
- Test drives en circuito y pista de obstáculos
- Zona de exhibición de vehículos y motocicletas
- Área VIP y opciones de financiamiento
- Food trucks
- Espacios pet friendly
- Área de niños con pinta caritas y juegos
- Música en vivo:
- Jueves: Grupo Astton
- Viernes: One Man Band
- Sábado: Gangster
- Domingo: DJ en vivo
- Presencia especial de Panchorizo sábado y domingo
La entrada es gratuita, únicamente aplica el cobro de parqueo establecido por el establecimiento. Con esta iniciativa, Cofiño reafirma su compromiso de generar espacios donde la comunidad pueda reunirse, disfrutar y conectar alrededor de la movilidad y la innovación. Si desea conocer más sobre su próximo vehículo o simplemente pasar un excelente momento en familia, lo invitamos a visitar Cofiño Drive Fest y vivirlo en primera persona.