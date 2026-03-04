La energía del verano se vivirá intensamente en todo el país

Este es un mensaje que Cerveza Gallo quiere trasmitir a todos los guatemaltecos, que el verano es para celebrar con todas las personas ya sea en la ciudad o en el interior del país. La marca destaca la calidez que caracteriza a los guatemaltecos, las comidas típicas, los paisajes icónicos y el espíritu de compartir.

En el marco de esta época, la marca lanza Gallo 7 onzas en botella no retornable y twist off, ideal para disfrutar esos antojitos del verano. Esta nueva presentación estará disponible a nivel nacional en los principales puntos de venta para que puedan disfrutarlo con familia y amigos.

“Para Cerveza Gallo, el verano es una temporada importante y divertida porque nos invita a salir y disfrutar del clima de nuestro país y sus principales atracciones. Por eso, cada año trabajamos para ofrecer experiencias que conecten emocionalmente con nuestros consumidores y que los acompañen creando anécdotas que duran para siempre”, indicó Ricardo Pontaza, Gerente de Marca Gallo.

Cerveza Gallo reafirma así su papel como el acompañante ideal de cada experiencia que hace del verano una época inolvidable. Con un despliegue nacional de experiencias, Cerveza Gallo ha preparado un calendario de eventos en puntos estratégicos del país como lo ha hecho desde hace más de 130 años de historia.

La celebración Gallo comienza con su evento emblemático, el Gallo Evolution, que encenderá su escenario este 1 de abril con la participación de Farruko, Los Ángeles Azules, El Tambor de la Tribu y One Man Band. La cita es a las 6:00 de la tarde en el Km. 100 hacia el Puerto San José; las entradas estarán disponibles en ticketasa.gt, la Mesa VIP tendrá un costo de Q795 más Q50 de fee y el área de VIP de pie por Q430 y un fee de Q50. Además, se contará con una promoción especial en Super 24 y Supermercados La Torre, para que todos tengan la oportunidad de compartir la mejor música con la mejor cerveza.

“Este verano queremos agradecer a todas las personas que nos reciben en sus playas, en sus hogares y en sus celebraciones. Estar presentes en cada encuentro, en cada brindis y en cada espacio donde la energía del verano se vive intensamente. Porque a donde vayamos, nos espera una Gallo bien fría para disfrutar el calor de la temporada”, agregó Rodrigo Gavarrete, Vocero Institucional de Cervecería Centro Americana.

Otros eventos

Gallo Rio Sound, que celebra su primera edición este 2 de abril a las 2:00 de la tarde en Río Dulce, frente al Castillo de San Felipe.

Playa Gallo Pana, este 4 de abril desde las 12:00 del mediodía en Hotel Bahía Atitlán Inn.

Playa Gallo Hawaii y Chiquimulilla, este 4 de abril a las 18:00 horas.

Playa Gallo móvil, si prefieres estar en movimiento, que estará en el Puerto San José.

El Verano Gallo llega a todo el país con un despliegue de actividades en destinos turísticos como El Semillero, Sipacate, Iztapa, Monterrico, Las Lisas, Ocos, Champerico, Tulate, Punta de Palma, Livingston, entre otros.

Durante el Gallo Evolution se habilitarán dos parqueos con capacidad para más de 1,500 vehículos, ubicados estratégicamente a un costado del evento y frente a las oficinas de la Portuaria Quetzal, ambos estarán debidamente señalizados.

Durante las actividades, los asistentes podrán disfrutar de diversas opciones gastronómicas para acompañar el sabor de la mejor cerveza. Para garantizar que el público viva una experiencia segura y organizada en todos los eventos se contará con equipo logístico y protocolos de seguridad. En el Puerto de San José se contará con la coordinación de la PMT para optimizar la movilidad vehicular.