La experiencia de la cocina a otro nivel

Este lanzamiento combina tecnología avanzada, funcionalidad y diseño, que responde a una tendencia creciente entre los consumidores que busca transformar la cocina en un espacio de convivencia, creatividad y experiencias gastronómicas compartidas.

Gracias a esta tecnología de alta temperatura capaz de alcanzar hasta 750 °F y su sistema de distribución uniforme de calor, similares a los de un horno profesional, es posible preparar pizzas listas en aproximadamente dos minutos, obteniendo una cocción uniforme y una textura ideal en la masa.

"En Frigidaire desarrollamos soluciones pensadas para transformar la experiencia en el hogar a través de la innovación y la funcionalidad. Con esta nueva estufa buscamos que los consumidores puedan disfrutar resultados de nivel profesional desde su cocina, integrando tecnología especializada, versatilidad y practicidad en un solo producto", Ligia Gómez, Gerente de Ventas Guatemala.

La pizza, en particular, se ha convertido en uno de los alimentos más asociados a momentos en familia y reuniones en casa, impulsando la búsqueda de equipos que permitan resultados profesionales sin salir del hogar. Además, se incorporan múltiples funciones de convección total, convirtiéndose en una solución versátil para quienes disfrutan cocinar y experimentar con recetas caseras.

Hablando de las principales tecnologías que incorpora, destaca un sensor de temperatura para mayor precisión, sistema de distribución uniforme de calor EvenTemp, panel digital touch y sistemas de limpieza con vapor y autolimpieza. También, la nueva línea incluye accesorios complementarios como piedra para pizza, pala y protector, diseñados para enriquecer la experiencia de preparación en casa.

"En MAX buscamos ofrecer productos que integren innovación, funcionalidad y experiencias que realmente conecten con el estilo de vida de nuestros clientes. Este lanzamiento junto a Frigidaire fortalece nuestra propuesta de valor al acercar tecnología de alto nivel que transforma la manera de disfrutar y compartir en casa", dijo Patricia González, Gerente de Categoría de MAX.

La nueva estufa Frigidaire ya se encuentra disponible en tiendas MAX, a través de su Marketplace max.com.gt, en su programa Vida MAX TV y por medio de su canal de WhatsApp 2423-0100.

Con este lanzamiento, MAX continúa consolidándose como un referente en innovación y tecnología para el hogar acercando soluciones que elevan la experiencia cotidiana de los guatemaltecos a través de productos diseñados para disfrutar, compartir y crear momentos memorables.