La fidelidad los lleva a estrenar un vehículo SUV

Por cada Q100 en compras de productos de Grupo Solid como pinturas Corona, accesorios Expert y Farbe, obtendrán un cupón, al adquirir productos de la línea Crown se otorgará doble cupón, los cuales deben ser depositados dentro del vehículo exhibido en las tiendas EPA, para poder participar en el sorteo con el que podrían ganar uno de los cinco SUV DFSK Glory 500 M2 (una por cada tienda EPA).

“Estamos muy emocionados de celebrar por segundo año consecutivo esta promoción. Seguimos apostando por experiencias que conectan con las metas de nuestros clientes y construyendo relaciones duraderas”, manifestó Luis De Sousa, gerente general de EPA Guatemala.

El sorteo se realizará el 22 de diciembre en la tienda ubicada en la entrada a San José Pinula. Los ganadores serán contactados vía telefónica y anunciados en las redes sociales oficiales de EPA Guatemala.

“Cuando tres grandes marcas unen fuerzas, el impacto es significativo. Esta iniciativa tiene el objetivo de agradecer y premiar la confianza de quienes nos eligen”, manifestó el Ing. Ariel Koll-Nescher, presidente ejecutivo de Grupo Solid.

El DFSK Glory 500 M2, es un SUV compacto para cinco pasajeros, con un motor 1.5 turbo, con una potencia de 114 HP y un troque de 147Nm. Cuenta con equipo multimedia de 7 pulgadas touch (Radio AM/FM, MP5, AUX, USB, Bluethoot, sistema mirror link mediante conectividad USB) y sensores de aire en ruedas.

En su sistema de seguridad tiene sistema de frenos ABS y EBD, dos bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos, seguro de bloqueo en puertas traseras para niños.

“Los cinco SUVs DFSK simbolizan movilidad, progreso y nuevas oportunidades, reflejan cómo juntos impulsamos el crecimiento y facilitamos que más personas lleven sus proyectos a otro nivel", puntualizó Ricardo Azurdía, representante de DFSK, Canella Guatemala.

Esta es una promoción válida únicamente para clientes minoristas, no aplica para clientes mayoristas, Ventas a empresas, ni refacturaciones.