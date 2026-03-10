La fiesta futbolera internacional para ser grande se juega en casa

Para pelear por el campeonato nacional, las inscripciones se encuentran abiertas sin costo, pueden realizarse en www.superligaclaro.com, los requisitos para todas las categorías son: certificado de nacimiento (original y digital), carta de autorización firmada por padres o encargados. Las categorías disponibles son: Sub-13, jugadores comprendidos entre las edades de 10 a 13 años (nacidos en 2013-2016) y Sub-17, de 14 a 17 años (nacidos en 2009-2012), para ambas ramas masculina y femenina.

Se recibirán a 52 equipos por sede, una en la ciudad capital en Futeca Cayalá y la segunda en el departamento de Quetzaltenango, en La Cantera Sport Club. En su primera fase en ambas sedes, el 18 de abril los jugadores recibirán de manera gratuita gabachas, alquiler de cancha, servicio de arbitraje e hidratación. Y para la gran final, adicional a estos beneficios se les proporcionará a los equipos campeones uniforme, zapatos y medias.

“Este campeonato es único en su categoría, pues además de no tener costo alguno para los jugadores, sus padres o entrenadores, recibimos equipos conformados por niños y jóvenes procedentes de clubs, colegios, escuelas, colonias, iglesias, familias o grupos de amigos, donde hacemos posible que sueñen en grande al participar en un torneo de alto nivel”, expresó Willy Andreatta De León, Gerente de Mercadeo País de Claro.

Para la segunda fase, que es la gran final internacional, los cuatro equipos campeones de Guatemala jugarán con los vencedores de los países participantes como lo son: El Salvador, Honduras y Costa Rica. Para la gran final internacional, a los jugadores y cuerpo técnico, que proceden de los países de Centroamérica, se les brinda el traslado en avión, hospedaje y alimentación.

El proyecto de Súper Liga Claro nació en Claro Guatemala con el propósito de brindar sana entretención, procurar la unidad en las familias guatemaltecas, fomentar el trabajo en equipo y aportar, a través del deporte, a la salud mental de niños y jóvenes. Luego del éxito obtenido, el mismo se extendió y replicó en los países centroamericanos en donde se tiene operación.

Como dato positivo, que algunos jugadores que han formado parte de las filas de Súper Liga Claro, han sido fichados por equipos de Segunda y Primera División, así como de Liga Nacional Mayor y Selección Nacional, gracias a su talento y disciplina.

Y como parte de los cambios e innovaciones que cada año se muestran en la Súper Liga, hoy presentamos una nueva línea gráfica, con una identidad visual más dinámica, moderna y coherente con lo que somos: un proyecto vivo, actual y en constante movimiento.

Les invitamos a compartir en sus medios esta buena noticia, donde una vez más se hará realidad el lema con el que inició la Súper Liga Claro, el cual hoy día sigue vigente: No hay que esperar a ser grande para ser grande.