La fiesta se vive mejor con la quiniela digital de Fútbol

Quienes participen podrán crear su perfil en la plataforma e ingresar sus pronósticos partido a partido. Cada acierto suma puntos que determinan la posición en el marcador y su avance (Fase de Grupos, Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinales y Final), con premiaciones a lo largo de la quiniela para mantener la emoción de principio a fin.

Para los clientes de Banco CUSCATLÁN, los premios se acreditan directamente en su cuenta de ahorro o cuenta monetaria, convirtiendo cada acierto en una oportunidad real de incrementar sus ahorros.

“La Jugada CUSCATLAN combina dos grandes pasiones de los guatemaltecos: el fútbol y la oportunidad de ganar. Es una promoción que une a nuestros clientes de Banco CUSCATLAN y Tarjetas CUSCATLAN alrededor del Fútbol, con premios reales y una experiencia 100% digital. Porque en CUSCATLÁN, cada jugada cuenta”, expresó Rocío Rendón, Jefe de Mercadeo, Banco CUSCATLAN.

Asimismo, los tarjetahabientes de Tarjetas CUSCATLÁN también podrán sumarse a la promoción. Para ellos, los premios se aplican como abono directo al saldo de su tarjeta.

“Queremos que nuestros cuentahabientes vivan el Mundial de una manera distinta: con la posibilidad de que sus ahorros también salgan ganando. La Jugada CUSCATLAN es nuestra forma de estar presentes en los momentos que más importan para los guatemaltecos”, comentó Pablo Rodríguez, Gerente Banca de Personas y PYME de Banco CUSCATLAN.

La Jugada CUSCATLÁN es el reflejo del compromiso de Banco CUSCATLAN y Tarjetas CUSCATLAN con la innovación y con los guatemaltecos, llevando la experiencia financiera más allá de las agencias y conectándola con los momentos que mueven al país.

“Ingresen a la plataforma y dejen que La Jugada CUSCATLAN trabaje para ustedes. Soliciten su tarjeta y realicen sus compras porque esta quiniela les puede ayudar a reducir su saldo…”, finalizó Sergio Velásquez, Jefe de Tarjetas CUSCATLÁN. Si desean participar y quieren más información pueden ingresar al sitio web: https://www.bancocuscatlan.com.gt/promociones/Banco-CUSCATLAN/480/