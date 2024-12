La fuerza de sus deseos convertidos en realidad

Tu mejor aliado ha llegado con My Wish, la nueva fragancia de HALLOWEEN Perfumes, que nace como un destello que irrumpe y cuya estela luminosa permite vislumbrar los deseos más potentes.

Esta fragancia hará que quien la posea sienta la fuerza arrolladora de un Eau de Parfum que te va a acompañar, a abrazar y sacar a la luz tus deseos más profundos. Empiezas a ser esa persona que posee un destello especial. Porque una mujer con un deseo es imparable.

La nueva fragancia poseedora de algo especial que genera su magia, ya se encuentra disponible en todas las Perfumerías Fetiche y también se puede obtener en la página soyfetiche.com, y así poder abrazar la magia.

My Wish, dos palabras que comunican algo tan personal y único; y que está formado por dos letras presentes también en el nombre de la marca H y W. Se trata de un guiño a la firma que lleva más de 25 años triunfando con sus fragancias en los cinco continentes.

Para esta creación tan especial, el logotipo de HALLOWEEN adopta una forma tridimensional y se viste de dorado. Con el eclipse presente como manifestación de un momento mágico, esta inédita declinación del nombre HALLOWEEN marca el nuevo camino de luces en el que se abre paso la firma.

Ha llegado la hora de abrazar los deseos, expresarlos, gritarlos al mundo, que vayan por delante y marquen el paso un nuevo camino. Ha llegado el momento de irradiar y de pisar con la fuerza que tiene cuando sabe que se guía un deseo profundo y sincero.

La verdadera personalidad de quien posea esta fragancia se empieza a revelar y se hace notar. A su paso todo se ilumina, porque la luz, dicen, se hace consigo mismo. Lo que todos desconocen es la fuerza de la que emana esa luminosidad: Sus deseos.

El frasco de My Wish es una excelente metáfora de que todo lo que deseas, está al alcance de tu mano. Sus formas redondeadas, orgánicas, incitan a tocarlo, a abrazarlo, a sentirlo cerca. Una esfera que representa la versión tridimensional del círculo, sin principio ni fin, que hará soñar, liberar los deseos y sentir la vida a 360º.

Delphine Lebeau y Domitille Michalon, dos perfumistas muy intuitivas, unen sus más que probados talentos para hacer realidad este sueño de fragancia. Cautivadora y femenina, My Wish se abre paso con una nota crujiente de cereza recién cortada, acompañada de una misteriosa nota de hoja de violeta y un acorde afrutado, jugoso y natural, de grosella negra.

En el corazón late un bouquet floral donde el jazmín y la gardenia aportan el carácter sensual y luminoso que define a esta esencia. El fondo lo protagoniza un elegante e indulgente caramelo salado, que refuerza la constante idea de los contrastes a través del olfato. Se acompaña de notas de musgo y pachuli, que le otorgan un carácter único y una permanencia mágica.

El frasco de My Wish es único, pero la posición en la que se presenta no lo es. Está sujeta a sus deseos. El tapón puede coronar el frasco o ser la base. Sólo se tiene que girar la mano y jugar con él, será su aliado para sacar a la luz la fuerza de sus deseos.

Su color rosa, intenso y degradado, emula el rubor natural que se produce en las mejillas cuando afloran los deseos más guardados. En contraste, un elemento esencial en el ADN de My Wish: el acabado dorado del tapón y la placa circular en la que aparece grabado el nombre y logotipo de la fragancia.