La herencia de desempeño confiable y una robusta seguridad

Forester 2026, es una camioneta que combina la herencia de seis generaciones, en desempeño confiable de la marca japonesa con una robusta propuesta de seguridad preventiva, conectividad de última generación y capacidad para enfrentar caminos desafiantes; para conductores que buscan lujo, deportividad o eficiencia híbrida.

Desde su debut mundial en 1997, la Forester ha sido sinónimo de confianza y versatilidad. En Guatemala, se introdujo por primera vez en 2014 con su cuarta generación. La quinta llegó en 2018 y ahora, en 2025, llega reflejando una evolución constante que honra el compromiso de Subaru con la calidad, la tecnología y la seguridad.

“Con la llegada de la nueva Forester 2026 reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer a los guatemaltecos vehículos que los acompañen en cada viaje, ya sea en su día a día, en rutas fuera de la ciudad o en sus próximas aventuras. Hemos seleccionado productos diseñados para responder a las exigencias y necesidades de nuestros clientes”, manifestó Carlos Quezada, Gerente de Marca Subaru.

Entre las principales novedades están, su motor SUBARU BOXER y, en la versión híbrida, el sistema 2.5 e-BOXER STRONG HYBRID para mayor estabilidad y eficiencia en el consumo de combustible; el Symmetrical AWD (tracción total inteligente) de serie en todas las versiones; el Subaru EyeSight, sistema avanzado de asistencia al conductor y prevención de colisiones; y el X-MODE para máximo rendimiento en terrenos difíciles.

La Forester 2026 se distingue por un diseño exterior robusto y elegante, con detalles deportivos en su versión Sport. El interior destaca por su amplitud, acabados de alta calidad y un sistema de conectividad intuitivo. Las versiones Full Equipo incorporan materiales premium como cuero, sistema de sonido envolvente Harman Kardon con 10 bocinas, subwoofer y amplificador, además de apertura Smart Entry y encendido por botón.

En Guatemala, Subaru cuenta con el respaldo de Grupo Cofiño, empresa líder del sector automotriz con más de 84 años de trayectoria, lo cual garantiza confianza, servicio especializado y una red de soporte comprometida con la satisfacción del cliente.