Vida Empresarial
La innovación financiera al servicio de las personas
Guatemala se consolida como un referente regional en innovación financiera al ser nuevamente sede del CrossTech LatAm 2025, el encuentro más importante de la industria fintech y de pagos transfronterizos, a realizarse el 9 y 10 de septiembre de 2025, en Épica Eventos y Convenciones (12 calle 2-25, Ciudad de Guatemala).
En 2017 fue la última vez que CrossTech se celebró en el país, gracias a la alianza con con Bantrab. Ahora, 8 ocho años después, Guatemala vuelve a recibir este evento de talla internacional, que reúne a más de 200 líderes y profesionales de banca, fintech y tecnología financiera de toda la región. Pueden registrarse y comprar entradas en https://crosstechpayments.com.
Durante el evento, la entidad bancaria reforzará su compromiso con la inclusión financiera y la innovación digital mediante el programa Guatemaltecos Hechos de Valor, orientado a apoyar a personas retornadas y familias que reciben remesas mediante soluciones financieras, educación y reinserción laboral. Visión que se complementa gracias a su alianza con CrossTech, al amplificar el alcance de estas soluciones en la región.
“Nuestra alianza con CrossTech no es un acto aislado, sino un compromiso profundo con la inclusión financiera. Queremos que más guatemaltecos reciban sus remesas con seguridad, que las familias puedan abrir cuentas en segundos desde su teléfono y que los emprendedores accedan a soluciones digitales confiables para financiar sus sueños”, manifestó Estuardo García, Director de Canales Alternos y Digitales de Bantrab.
Esta alianza estratégica ha permitido también generar un impacto que se traduce en tres grandes hitos para los participantes:
- Ampliar su networking, conectando con ejecutivos y especialistas clave de la industria.
- Propiciar el traslado de conocimientos, a través de conferencias, paneles y espacios de intercambio.
- Adoptar mejores prácticas de otros mercados para potenciar modelos de negocio y fortalecer el ecosistema de servicios financieros y tecnológicos.