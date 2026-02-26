La inteligencia artificial se convierte en algo útil para las personas

En entrevista con José Joaquín Urbina, Director Senior de Experiencias Móviles de Samsung, habla sobre cómo la inteligencia artificial, el rendimiento y la privacidad se integran para transformar la forma en que las personas usan su smartphone.

¿Cuál es la principal innovación que trae la serie Galaxy S26 y cómo se traduce esto en la experiencia diaria del usuario?

Galaxy S26 representa un gran salto en nuestra visión de la IA móvil, más proactiva y adaptativa, capaz de anticipar necesidades, reducir pasos y facilitar la vida cotidiana. Queremos que la tecnología trabaje en segundo plano, de forma natural, para que las personas se concentren en lo que realmente importa.

Funciones como Now Nudge y Now Brief permiten ofrecer sugerencias inteligentes según el contexto, mientras que la integración avanzada de agentes como Bixby, Gemini y Perplexity facilita completar tareas complejas con solo un comando de voz o un toque. En resumen, Galaxy S26 hace más, más rápido y con menos esfuerzo.

El Galaxy S26 Ultra introduce la primera Pantalla de Privacidad integrada del mundo. ¿Qué aporta esta innovación?

Es una innovación clave que refuerza nuestro compromiso con la protección de los datos personales. Permite limitar la visibilidad lateral de la pantalla sin afectar la experiencia de visualización frontal. Esto es especialmente útil en espacios públicos como transporte, cafeterías o entornos compartidos. Es un claro ejemplo de cómo combinamos hardware y software para ofrecer privacidad real, no solo digital, sino también física.

¿Qué mejoras trae la serie Galaxy S26 en términos de rendimiento?

Especialmente el S26 Ultra, incorpora un chipset personalizado que ofrece mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, optimizadas para inteligencia artificial. Esto se traduce en un rendimiento más rápido, eficiente y sostenido durante todo el día. Además, hemos mejorado la gestión térmica y la carga rápida, garantizando potencia constante sin sacrificar autonomía.

¿La cámara es otro de los grandes protagonistas?

Si. Incluye mejoras importantes en fotografía nocturna, estabilización de video y grabación profesional con soporte para APV, un nuevo estándar de video. Además, Galaxy AI permite editar fotos y videos de forma sencilla, transformar ideas en contenido visual y obtener resultados profesionales sin necesidad de conocimientos técnicos.

En un mundo cada vez más impulsado por IA, ¿cómo aborda Samsung la privacidad?

Galaxy S26 integra seguridad multicapa desde el chip hasta la nube, con innovaciones como Call Screening con IA, Privacy Alerts, Private Album, Knox Matrix y criptografía post-cuántica. Todo esto respaldado por Samsung Knox y siete años de actualizaciones de seguridad. Queremos que las personas disfruten la IA con total confianza, sabiendo que sus datos están protegidos.

¿Qué mensaje le daría Samsung a los usuarios con la llegada de Galaxy S26?

Que es un verdadero compañero inteligente, diseñado para adaptarse a su estilo de vida, anticipar sus necesidades y ayudarles a lograr más con menos esfuerzo. Nuestro objetivo es que la tecnología sea sencilla, humana y confiable, y creemos que esta nueva generación marca un antes y un después en la experiencia móvil.

¿Cuál es la oferta especial de preventa y para cuándo se espera que lleguen los nuevos teléfonos a Guatemala?

Tenemos la oferta válida desde el 25 de febrero hasta el 24 de marzo en nuestra tienda online en Guatemala, así como en tiendas físicas y distribuidores autorizados. Si compran en preventa cualquiera de los modelos de la serie Galaxy S26, recibes un 15% de descuento en Galaxy Watch, Galaxy Buds y la Tablet Galaxy S, aplicable en la misma compra para que puedas completar tu ecosistema.

Para los que adquieran el Galaxy S26 Ultra hay un beneficio adicional: se llevan el doble de almacenamiento en su equipo (512GB por el precio de 256GB).