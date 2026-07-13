La mayor oferta de vivienda del país en su edición XXII

El evento reunirá más de 70 proyectos habitacionales y espera la asistencia de más de 6 mil visitantes durante los tres días de actividades, quienes podrán conocer las mejores opciones para adquirir vivienda, acceder a promociones exclusivas, descuentos especiales y alternativas de financiamiento en un mismo lugar.

Expocasa representa una plataforma estratégica para impulsar uno de los sectores más importantes de la economía guatemalteca. La construcción y el desarrollo inmobiliario generan cerca de 500 mil empleos directos e indirectos, dinamizan cadenas productivas como la industria del cemento, acero, acabados, transporte, comercio y servicios financieros, e incentivan la inversión privada, contribuyendo al crecimiento económico del país.

“Expocasa se ha consolidado como el espacio donde convergen todos los actores que hacen posible el sueño de tener una vivienda propia. Nuestro objetivo es facilitar ese proceso para las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de negocio que fortalezcan al sector construcción y aporten al desarrollo económico del país. En Expocasa se cierran ventas, pero también se abren oportunidades”, destacó Juan Pablo Estrada, presidente de la Junta Directiva de la CGIC.

En Guatemala, el acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos. Por ello, iniciativas como Expocasa acercan a las familias a soluciones habitacionales adaptadas a diferentes necesidades y capacidades de pago, facilitando el contacto directo con desarrolladoras, instituciones bancarias y entidades de financiamiento.

La feria también representa una importante oportunidad para la banca, al promover la colocación de créditos hipotecarios; para los desarrolladores y constructores, al incrementar las ventas y ampliar su cartera de clientes; y para las empresas proveedoras de productos y servicios para el hogar, que encuentran un público altamente interesado en invertir en su patrimonio.

"Cada año buscamos innovar para ofrecer una mejor experiencia a visitantes y expositores. Esta edición contará con talleres con bancos para tomar mejores decisiones financieras, una agenda familiar con actividades para todas las edades, y una cabina del Aerometro. Sabemos que comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia", expuso Hugo Bosque, presidente del Comité Organizador de Expocasa 2026.

Expocasa contará con la participación de desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras, comercializadoras de terrenos urbanizados, bancos, FHA y empresas dedicadas al equipamiento del hogar, ofreciendo una experiencia integral para quienes buscan comprar, construir o invertir en vivienda.

Además de las oportunidades comerciales, los asistentes disfrutarán de un ambiente familiar y podrán conocer en un solo recorrido una amplia oferta inmobiliaria, comparar proyectos, recibir asesoría especializada y avanzar en el proceso de precalificación para adquirir su vivienda.

Con más de dos décadas de trayectoria, Expocasa se mantiene como el evento de referencia para el mercado inmobiliario nacional, reafirmando el compromiso de la CGIC con el crecimiento sostenible, la generación de empleo y la promoción de condiciones que permitan a más guatemaltecos acceder a una vivienda propia.

Cabe destacar que el acceso a vivienda adecuada sigue siendo un reto estructural en Guatemala, pues solo el 38.1% de los hogares cuenta con condiciones de vivienda adecuada, según las Prioridades Nacionales de Desarrollo.

En este contexto, Expocasa 2026 se consolida como el espacio que conecta a las familias guatemaltecas con proyectos, financiamiento y soluciones reales de vivienda, respaldado por un crédito hipotecario que creció 8.8% interanual a abril de 2026.