La medicina de Guatemala da un salto histórico

La nueva Unidad HPB está conformada por un equipo multidisciplinario de alta especialización, que integra cirugía, medicina interna, oncología, radiología, enfermería, nutrición y psicología, con el objetivo de brindar una atención coordinada y centrada en el paciente, tanto para patologías benignas como neoplásicas.

“Esta unidad representa un avance significativo para el país, al permitir diagnósticos más tempranos y un manejo integral de enfermedades altamente prevalentes en Guatemala”, manifestó el Doctor Mark Cohen, presidente del Consejo de Administración del Hospital Centro Médico

El cáncer de hígado y de páncreas continúa siendo una de las principales causas de mortalidad oncológica, en gran medida debido a su diagnóstico en etapas avanzadas. Con el objetivo de favorecer la detección temprana en pacientes de riesgo, el Hospital Centro Médico ha integrado a su esquema preventivo la Evaluación HPB Especializada, coordinada por la nueva Unidad HPB.

Este programa contempla paquetes de tamizaje dirigidos a poblaciones de riesgo, que incluyen consulta especializada HPB, estudios de laboratorio dirigidos, imagen diagnóstica con enfoque HPB y algoritmos claros de decisión y seguimiento.

“La creación de esta unidad formaliza y potencia años de experiencia clínica, integrando todas las especialidades involucradas en el manejo de estas patologías, en beneficio directo de los pacientes”, indicó la Doctora Winypeg Arriaza García, directora de la Unidad HPB y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Centro Médico.

La Evaluación HPB Especializada establece una ruta de referencia estructurada que garantiza consulta especializada en un plazo no mayor a siete días, informe clínico estructurado y comunicación directa con el médico referente, complementando la relación médico–paciente. Con esta iniciativa, el Hospital Centro Médico reafirma su compromiso con la innovación médica, la excelencia clínica y la mejora continua en la calidad de atención en Guatemala.