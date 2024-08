“Your Way Beats No Way” es el elemento central de la campaña, que invita a aventurarte con los amigos o a una noche más tranquila en pareja, o en un happy hour en línea, e incluso si prefieren estar sólos, no importa lo que quieran hacer, Schweppes estará a su lado de la manera que desees.

Schweppes “Expertos en mixología”, está disponible en tres presentaciones en latas de 330 ml. Los guatemaltecos las podrán encontrar en los principales restaurantes, bares, supermercados y tiendas de conveniencia en todo el país.

"Ser social está en la naturaleza humana y Schweppes lo sabe. Estamos muy emocionados de llegar al mercado guatemalteco y compartir con todos 240 años de ser los expertos en mixología. Queremos que las personas abracen sus instintos sociales y se sientan llenas de energía y listas para socializar a su manera; celebrar sus conexiones, su naturaleza y sentir la emoción de encontrase con las personas que realmente quieren”, manifestó William Segura, director de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica.

Durante el lanzamiento de Schweppes en Guatemala, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes experiencias como la Master Class impartida por el embajador de la marca y experto mixólogo chileno José Núñez.

También de recetas de cócteles, por mixólogos seleccionados que desarrollaron las mejores recetas para crear cócteles tanto con alcohol como sin alcohol para que las personas puedan preparar en casa con los ingredientes que tengan, utilizando la legendaria Agua Tónica de Schweppes y los otros sabores disponibles en el país.