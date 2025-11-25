La movilidad eléctrica sigue creciendo en la ciudad capital

El nuevo showroom ofrece una experiencia integral para los clientes, quienes podrán conocer de cerca el portafolio de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables de BYD, entre ellos los modelos Shark, Seagull, Song Plus y Yuan pro, reconocidos por su eficiencia energética seguridad y diseño vanguardista.

Este nuevo punto de atención refuerza el compromiso de la marca por acercar la tecnología, innovación y sostenibilidad a más guatemaltecos, de la mano de su distribuidor exclusivo Grupo Cofiño.

"La apertura de esta nueva sala de ventas representa un paso importante en la expansión de la movilidad eléctrica en el país. Queremos brindar una atención más cercana y personalizada a nuestros clientes, en un espacio moderno que refleja los valores de innovación y sostenibilidad de BYD", comentó Edward Davis, Gerente de Marca BYD, Grupo Cofiño.

Con esta apertura, BYD reafirma su presencia en el mercado guatemalteco, ofreciendo más opciones de acceso a tecnologías limpias y soluciones de transporte responsables con el medio ambiente. La ubicación estratégica en Vista Hermosa II permitirá atender a un público que busca vehículos de alto rendimiento, diseño sofisticado y cero emisiones.

BYD (Build Your Dreams) fue fundada en 1995 con el objetivo de cambiar el panorama energético mundial, y hoy en día, es una de las compañías más influyentes en la transición hacia la movilidad eléctrica, a la fecha, tiene presencia en más de 112 países y regiones.

La nueva sala de ventas ya se encuentra abierta al público, donde asesores especializados acompañan a los visitantes en todo el proceso de compra y brindan información sobre beneficios, financiamiento y pruebas de manejo.