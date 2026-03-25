La multilatina del acero se expande y crece junto a sus clientes

Círculo Estelar busca sorprender y entregar beneficios valorados que permitan a Grupo AG crecer junto a sus clientes, inspirándolos y conectándolos en el corto, mediano y largo plazo.

Durante el evento premiaron a los clientes de la edición 2025: Importadora Guillen Zelaya, Agrocentro Figueroa, Corporación Shanitos, Inversiones NBC, Importadora Patur, Corporación Éxito, Grupo Arsa y otras. En total participaron 246 distribuidores, lo que significa que 7 de cada 10 creció su compra promedio diaria versus el año pasado.

Uno de los premios destacados es una experiencia de Alto Valor en México durante junio y lo recibieron: Grupo Empresarial H&S, Materiales y Artículos de Petén (ambos de Guatemala), Almacenes Vidrí, de El Salvador y Comercial MAPA, de Honduras.

“Cuando hablamos de quiénes somos, ya no hablamos de una sola empresa, hoy somos un ecosistema de soluciones que reúne diversas empresas. Y en el centro de todo eso están los clientes, por eso este programa no es solo un esquema de beneficios. Es una plataforma de crecimiento compartido y nuestra forma de decirles que queremos construir relaciones de largo plazo, basadas en confianza, cercanía y valor mutuo”, expresó Isabel Moya, directora de Mercadeo de Grupo AG.

La empresa está en un proceso de desarrollo y crecimiento, ampliando su portafolio de productos y también sus operaciones con adquisiciones recientes en Venezuela, Ecuador y Costa Rica; y este programa de lealtad la acompaña en su expansión como la multilatina del acero y la construcción.

“Con muchos de los clientes tenemos relaciones de años, incluso de generaciones y han estado con nosotros en distintos momentos de la historia en Guatemala, El Salvador y Honduras, de la industria y de nuestra propia evolución como organización. Gracias por seguir creyendo en nosotros”, comentó Carlos Fuentes, director Comercial de Grupo AG

Las relaciones que se buscan fortalecer tienen las características del acero:

Aleación: Cercanía + Transaccionalidad.

Maleabilidad: Dinámico frente a las coyunturas de servicio.

Dureza: Con beneficios fuertes y trascendentes.

Electromagnético: Conduce y renueva la buena energía relacional.

Oxidación: Siempre sorprende. Nunca se oxida.

Es preciso agregar que los beneficios consideran charlas presenciales y virtuales que agreguen valor a los negocios de los clientes, invitaciones a eventos y tickets para espacios importantes, catálogo de premios, donde podrían acumular puntos y ganar, testeo de productos, herramientas de venta y otros.

El 2026 se divide en cuatro periodos, cada uno tiene metas de toneladas métricas por macrofamilia de productos de acero. Los clientes tienen acceso a la Academia Estelar que tiene cursos prácticos para el desarrollo de su negocio: videos, artículos, herramientas concretas.

“Este año estamos innovando con cursos cortos que les compartimos a través de WhatsApp y que evaluamos al instante. Además, los clientes pueden participar en experiencias estelares trimestrales como cenas, estadías, spa; también una Gran Experiencia para los mejores clientes, además de otros beneficios”, finalizó Jorge Sanabria, Gerente de Mercadeo de Grupo AG y líder del programa Círculo Estelar.