La Navidad vuelve a elevarse sobre los cielos de Ciudad Cayalá

El desfile recorrerá toda la calle principal de Ciudad Cayalá, de sur a norte. Un trayecto cuidadosamente diseñado para ofrecer vistas privilegiadas en cada esquina y permitir que miles de familias vivan la magia de cerca.

Cada globo será guiado por un equipo especializado de más de 20 operadores, en una producción que involucra a cientos de colaboradores, bandas musicales, performers y equipos técnicos que trabajan durante tres días previos en la preparación de estas impresionantes figuras.

“Este año, el desfile suma tres nuevas figuras gigantes que debutan en Guatemala: el Perrito Navideño, y una encantadora pareja de Duendecitos de Santa, personajes cargados de ternura y simbolismo que representan la unión familiar y la magia que da vida a la Navidad. Estas nuevas incorporaciones se unen a las clásicas y favoritas del público: Galleta de Jengibre, Santa Claus, El Grinch y Leoni, formando un conjunto de 7 globos gigantes de entre 8 y 12 metros”, detalló Jessica Castillo Ramos, gerente de mercadeo comercial de Ciudad Cayalá.

El desfile también contará con carrozas especiales de los patrocinadores Coca-Cola y BAC, además del estreno de una nueva carroza tipo Trolley Navideño de Cayalá, que recorrerá todo el circuito acompañado de personajes, bailarines, música en vivo, burbujas y dinámicas para toda la familia.

“Queremos que cada familia sienta que Cayalá es su casa en Navidad, este desfile es más que un espectáculo, es un regalo para el país, un recordatorio de unión, alegría y tradición, en esta ocasión, extendemos un especial agradecimiento a las marcas que año tras año han confiado en Cayalá y hacen posible la realización de eventos tan memorables como el Gran Desfile de Globos Gigantes, Coca-Cola, BAC y el Hotel AC Marriott”, afirmó Giancarlo Poggio, director de mercadeo y publicidad de Ciudad Cayalá.

Para cerrar con broche de oro, a las 12:30 del mediodía en la Plaza Principal frente a la iglesia, los asistentes podrán disfrutar de un gran show navideño, que incluye música, canto, baile y una obra interpretada por más de 16 artistas en escena; una experiencia que refuerza la esencia festiva de esta temporada.

“Sigamos disfrutando la magia de las fiestas de fin año junto a nuestros seres queridos, especialmente del espectacular desfile de globos y de todas las experiencias que tenemos programadas durante diciembre. Lo más importante de esta época es compartir, celebrar y siempre recuerden destapar una Coca-Cola y vivir el espíritu navideño”, manifestó Karina Ortiz, Senior Director Franchise Operations Guatemala.

El evento es gratuito con accesos abiertos a todo público. Ciudad Cayalá recomienda llegar temprano para asegurar un buen espacio y disfrutar del recorrido con comodidad; además de traer protección por el sol e hidratación. Habrá cierres temporales únicamente en las calles directamente involucradas en el desfile, y se habilitarán rutas alternas a través de sótanos para circulación vehicular y peatonal.

“En BAC creemos en la magia de estar presentes en cada momento que une a las familias guatemaltecas. Participar nuevamente en el Gran Desfile de Globos Gigantes con nuestro querido Leoni nos llena de alegría, porque representa nuestra forma de acompañar a la comunidad y compartir la emoción de la Navidad. Seguimos impulsando experiencias que inspiran, conectan y celebran lo que realmente importa”, expresó José Carlos Barrios, vicepresidente de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC Guatemala.

Además, se dispondrán tres puestos de socorro ubicados estratégicamente cerca a la Iglesia, entrada de Distrito Moda y al inicio del desfile, así como personal de seguridad adicional para resguardar el bienestar de los visitantes.

“El espíritu de la Navidad se vive distinto cuando se comparte. Así como los globos se elevan para despertar ilusión y asombro, en AC Hotel Guatemala buscamos elevar cada experiencia de viaje: redescubrir la ciudad, conectar con quienes más queremos y disfrutar momentos únicos. Creemos en la magia de lo simple, en la belleza del diseño y en la alegría de vivir experiencias que nos unen. Patrocinar este desfile es nuestra forma de invitar a todos a celebrar la Navidad desde una nueva perspectiva”, finalizó Andrés Bagliano gerente general de AC Hotel Marriott Guatemala