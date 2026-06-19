La necesidad de compartir el evangelio en las naciones

El Pastor Sierra, tiene 64 años, nacido en España, es un hombre apasionado por el estudio e investigación de las Sagradas Escrituras. Con más de 45 años al servicio de Dios, es el fundador del Centro Evangélico Vida Nueva, en Santa Cruz de Tenerife, en Islas Canarias.

“La familia está en crisis, no solo en Guatemala, también en varias partes del mundo, están siendo bombardeadas de todas las maneras a través de las enseñanzas antibíblicas y se implanta en la sociedad, escuelas y universidades, y por eso creemos que Dios es el que puede unir a las familias, acercándose a él para que haga el cambio en sus vidas. Y porque tenemos esa confianza en Dios, una vez más venimos a Guatemala para decirle a las personas y sobre todo a las familias, que hay esperanza, que tenemos un Dios de restauración, que recibe vidas destrozadas y las convierte en vidas útiles para la sociedad”, expresa el pastor Sierra.

La entrada es gratuita esperando la visita de los guatemaltecos, para confirmar la misma se pueden comunicar al teléfono 5404-8290.

El día domingo 21 se transmitirá el último mensaje del evento en vivo por 14 emisoras del interior de la república de Guatemala donde se orará por nuestro país.

Más información en: https://youtu.be/jMhnuYEQ1Es

YouTube / Facebook: Centro Evangélico Vida Nueva