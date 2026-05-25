La nueva bebida que llega para dejar las amarguras

Con el respaldo de CBC y Licores de Guatemala, la marca garantiza los más altos estándares de calidad de PARY, una bebida alcohólica con 5% de alcohol y una propuesta de sabores hechos para celebrar, está lista para tomar en una práctica botella de plástico de 350 ml, fácil de llevar a cualquier lugar y con un precio sugerido de Q5, pensado para estar al alcance de todos.

El producto fabricado por los mismos expertos que ya han conquistado a miles de consumidores en la región fue presentado en una fiesta para dejar las amarguras.

“Con PARY queremos sumarnos a la fiesta de Guatemala de forma práctica. Es una bebida que no amarga, que es diferente, refrescante y accesible. Nuestro propósito es claro: bienvenidos todos, sin amarguras. PARY es para los que quieren disfrutar el momento con todos”, comentó Andrés Luna, Marketing Manager de RFRSH.

PARY estará disponible a partir de su lanzamiento en tiendas de barrio, tiendas de conveniencia y los principales puntos de venta a nivel nacional, en su presentación de sabores Jamaica, Limonada y Mora.

"PARY es para los que se animan a probar algo diferente, para los que buscan sabor sin amargura y para los que entienden que cualquier momento es bueno para celebrar. Es una bebida diseñada para que sumarse a la pary sea fácil: a un precio accesible, en un formato práctico para llevar y disponible en la tienda más cercana, porque queremos que nadie se quede sin probarla", finalizó Marcel Barbier Innovation Manager.