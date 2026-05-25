Vida Empresarial
La nueva bebida que llega para dejar las amarguras
RFRSH, compañía guatemalteca enfocada en el mundo de las bebidas alcohólicas Ready to Drink (RTDs), trae una nueva propuesta de bebida tipo vodka PARY, pensada para los jóvenes que buscan una opción diferente, refrescante y al alcance de todos.
Con el respaldo de CBC y Licores de Guatemala, la marca garantiza los más altos estándares de calidad de PARY, una bebida alcohólica con 5% de alcohol y una propuesta de sabores hechos para celebrar, está lista para tomar en una práctica botella de plástico de 350 ml, fácil de llevar a cualquier lugar y con un precio sugerido de Q5, pensado para estar al alcance de todos.
El producto fabricado por los mismos expertos que ya han conquistado a miles de consumidores en la región fue presentado en una fiesta para dejar las amarguras.
“Con PARY queremos sumarnos a la fiesta de Guatemala de forma práctica. Es una bebida que no amarga, que es diferente, refrescante y accesible. Nuestro propósito es claro: bienvenidos todos, sin amarguras. PARY es para los que quieren disfrutar el momento con todos”, comentó Andrés Luna, Marketing Manager de RFRSH.
PARY estará disponible a partir de su lanzamiento en tiendas de barrio, tiendas de conveniencia y los principales puntos de venta a nivel nacional, en su presentación de sabores Jamaica, Limonada y Mora.
"PARY es para los que se animan a probar algo diferente, para los que buscan sabor sin amargura y para los que entienden que cualquier momento es bueno para celebrar. Es una bebida diseñada para que sumarse a la pary sea fácil: a un precio accesible, en un formato práctico para llevar y disponible en la tienda más cercana, porque queremos que nadie se quede sin probarla", finalizó Marcel Barbier Innovation Manager.