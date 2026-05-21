La nueva familia super híbrida llega a Guatemala

La tecnología de la familia de camionetas Chery Super Híbrida representa la evolución de la movilidad inteligente, integrando un avanzado sistema híbrido que combina motor a gasolina y motor eléctrico para brindar mayor autonomía, menor consumo y una experiencia de manejo más dinámica, silenciosa y amigable con el medio ambiente.

La nueva línea Super Híbrida de Chery incorpora avanzados sistemas de asistencia al conductor, conectividad inteligente y plataformas de seguridad desarrolladas bajo altos estándares internacionales. Entre sus principales atributos destacan los sistemas ADAS, múltiples bolsas de aire, cámaras 360°, conectividad inalámbrica, iluminación LED y la innovadora Guardian Battery, diseñada para ofrecer máxima protección y confiabilidad incluso en condiciones extremas.

“La incorporación de la familia Chery Super Híbrida fortalece nuestra visión de liderar la movilidad en el país a través de la innovación y la vanguardia. Con este lanzamiento, acercamos al mercado guatemalteco vehículos altamente eficientes, que integran tecnología de punta para responder a las exigencias del futuro”, comentó Virgilio López, director de Marca Regional.

Desarrollada para responder a diferentes estilos de vida

TIGGO 4 CSH destaca por ser compacta, eficiente y moderna, ideal para la ciudad. Con un diseño dinámico, tecnología intuitiva y desempeño pensado para una movilidad urbana más práctica, ofrece hasta 1,000 kilómetros de autonomía.

TIGGO 7 CSH combina elegancia, versatilidad y tecnología inteligente, permitiendo utilizarse en modo 100% eléctrico para recorridos urbanos y en modo híbrido para trayectos más largos sin necesidad de detenerse a cargar combustible, alcanzando hasta 1,200 kilómetros de autonomía combinada.

TIGGO 8 CSH ofrece amplitud, confort y versatilidad para las familias modernas. Equipada con espacio para 7 pasajeros, integra hasta 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y una configuración híbrida diseñada para brindar eficiencia, desempeño y libertad en recorridos de hasta 1,200 kilómetros.

TIGGO 9 CSH representa el máximo nivel de sofisticación, innovación y experiencia familiar premium dentro de la marca, integrando diseño imponente, interiores de lujo y tecnología avanzada para una experiencia de conducción superior, respaldada por una autonomía de hasta 1,400 kilómetros.

La llegada de la familia Chery Super Híbrida a Guatemala establece un nuevo referente de innovación y vanguardia, respaldado por la solidez de Grupo Q. Esta propuesta de movilidad avanzada fusiona tecnología de última generación con la infraestructura de un distribuidor líder, garantizando la confianza de talleres especializados y atractivas opciones de financiamiento para que más guatemaltecos den el paso hacia una nueva generación de movilidad inteligente.

Le invitamos a visitar nuestras salas de ventas en todo el país para experimentar el futuro de la conducción. Descubra hoy mismo el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia que solo Chery y Grupo Q pueden ofrecer. Agende su cita en: www.cheryguatemala.com.