Vida empresarial
La nueva familia super híbrida llega a Guatemala
TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 CSH, TIGGO 8 CSH y TIGGO 9 CSH forman parte de la nueva familia Chery Super Híbrida (CSH), una nueva generación de SUVs que ya está en el país para transformar la movilidad híbrida más inteligente, con diseño premium y mayor autonomía.
La tecnología de la familia de camionetas Chery Super Híbrida representa la evolución de la movilidad inteligente, integrando un avanzado sistema híbrido que combina motor a gasolina y motor eléctrico para brindar mayor autonomía, menor consumo y una experiencia de manejo más dinámica, silenciosa y amigable con el medio ambiente.
La nueva línea Super Híbrida de Chery incorpora avanzados sistemas de asistencia al conductor, conectividad inteligente y plataformas de seguridad desarrolladas bajo altos estándares internacionales. Entre sus principales atributos destacan los sistemas ADAS, múltiples bolsas de aire, cámaras 360°, conectividad inalámbrica, iluminación LED y la innovadora Guardian Battery, diseñada para ofrecer máxima protección y confiabilidad incluso en condiciones extremas.
“La incorporación de la familia Chery Super Híbrida fortalece nuestra visión de liderar la movilidad en el país a través de la innovación y la vanguardia. Con este lanzamiento, acercamos al mercado guatemalteco vehículos altamente eficientes, que integran tecnología de punta para responder a las exigencias del futuro”, comentó Virgilio López, director de Marca Regional.
Desarrollada para responder a diferentes estilos de vida
- TIGGO 4 CSH destaca por ser compacta, eficiente y moderna, ideal para la ciudad. Con un diseño dinámico, tecnología intuitiva y desempeño pensado para una movilidad urbana más práctica, ofrece hasta 1,000 kilómetros de autonomía.
- TIGGO 7 CSH combina elegancia, versatilidad y tecnología inteligente, permitiendo utilizarse en modo 100% eléctrico para recorridos urbanos y en modo híbrido para trayectos más largos sin necesidad de detenerse a cargar combustible, alcanzando hasta 1,200 kilómetros de autonomía combinada.
- TIGGO 8 CSH ofrece amplitud, confort y versatilidad para las familias modernas. Equipada con espacio para 7 pasajeros, integra hasta 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y una configuración híbrida diseñada para brindar eficiencia, desempeño y libertad en recorridos de hasta 1,200 kilómetros.
- TIGGO 9 CSH representa el máximo nivel de sofisticación, innovación y experiencia familiar premium dentro de la marca, integrando diseño imponente, interiores de lujo y tecnología avanzada para una experiencia de conducción superior, respaldada por una autonomía de hasta 1,400 kilómetros.
La llegada de la familia Chery Super Híbrida a Guatemala establece un nuevo referente de innovación y vanguardia, respaldado por la solidez de Grupo Q. Esta propuesta de movilidad avanzada fusiona tecnología de última generación con la infraestructura de un distribuidor líder, garantizando la confianza de talleres especializados y atractivas opciones de financiamiento para que más guatemaltecos den el paso hacia una nueva generación de movilidad inteligente.
Le invitamos a visitar nuestras salas de ventas en todo el país para experimentar el futuro de la conducción. Descubra hoy mismo el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia que solo Chery y Grupo Q pueden ofrecer. Agende su cita en: www.cheryguatemala.com.