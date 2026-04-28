La nueva referencia en fotografía móvil con los últimos avances en tecnología

Esta alianza pasa de un modelo de desarrollo conjunto a un nuevo modelo de co-creación estratégica, estableciendo un nuevo estándar en fotografía móvil y combinando un rendimiento de imagen de nivel flagship con diseños elegantes, duraderos y ergonómicamente refinados.

Basada en tratamientos ópticos Leica UltraPure y configuraciones avanzadas de lentes, la serie garantiza un rendimiento consistente en distintas condiciones de luz, preservando detalles tanto en escenas brillantes como en baja iluminación.

La configuración incorpora recubrimientos multicapa que reducen reflejos e interferencias, permitiendo una captación de luz más limpia. Además, se complementa con herramientas como AI Creativity Assistant y funciones como Xiaomi HyperConnect, que facilitan flujos de trabajo más flexibles.

El Xiaomi 17 Ultra integra un sensor principal de 1 pulgada con tecnología LOFIC, que mejora la captura de luz y el rango dinámico, junto con un sistema telefoto Leica de 200MP con zoom óptico mecánico de 75–100 mm, capaz de mantener alta calidad de imagen y alcanzar distancias equivalentes de hasta 400 mm. También incorpora altas capacidades de video con grabación cinematográfica en Dolby Vision® o ACES Log de hasta 4K a 120 fps en cámara principal y telefoto.

Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece un sistema con sensor Light Fusion, lente telefoto flotante Leica de 60 mm, funciones macro y zoom avanzado, además de una cámara frontal de 50MP con enfoque mejorado y grabación en 4K con alta estabilidad y precisión de color.

Diseño atemporal con la estructura Xiaomi Guardian

Descubriendo más de la Serie Xiaomi 17, su diseño minimalista combina elegancia y funcionalidad, con líneas limpias, bordes suaves y una estructura optimizada para una experiencia cómoda en mano. Gracias a las curvas Golden Arc y técnicas avanzadas de fabricación LIPO, los dispositivos incorporan biseles ultradelgados que ofrecen una visualización más inmersiva con una pantalla casi sin bordes.

El Xiaomi 17 Ultra destaca por ser el modelo Ultra más delgado y ligero hasta la fecha, con un diseño plano, bordes reducidos y un módulo de cámara más discreto, manteniendo una estética premium. Además, integra la estructura Xiaomi Guardian, que incluye Xiaomi Shield Glass 3.0 con mayor resistencia a caídas, parte trasera de fibra de vidrio de alta resistencia, marco de aluminio y certificación IP68 para protección contra polvo y agua.

Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece una experiencia más compacta sin sacrificar potencia, con un diseño renovado, biseles ultradelgados y una estructura robusta que también incorpora la protección Xiaomi Guardian.

Potencia de última generación

La Serie Xiaomi 17 está impulsada por la plataforma Snapdragon 8 Elite de última generación, que integra CPU, GPU y NPU avanzados para ofrecer un rendimiento superior en fotografía, video, multitarea y gaming.

En cuanto a energía, la serie introduce la nueva batería Xiaomi Surge, con mayor densidad energética gracias a un contenido de silicio optimizado. El Xiaomi 17 Ultra cuenta con una batería de 6000mAh, mientras que el Xiaomi 17 alcanza los 6330mAh. Ambos ofrecen carga rápida de hasta 100W, además de carga inalámbrica, permitiendo una experiencia continua sin interrupciones.

Su pantalla OLED personalizadas está diseñada para claridad y eficiencia, con brillo máximo de hasta 3,500 nits, garantizando visibilidad en cualquier entorno. La tasa de refresco adaptativa de 1 a 120Hz, junto con tecnologías como DC dimming, permite una experiencia visual fluida y cómoda, reduciendo la fatiga visual.

El Xiaomi 17 Ultra introduce además la tecnología HyperRGB, que optimiza la claridad de imagen y la eficiencia energética, reforzando la calidad visual.

Un ecosistema inteligente de AIoT más conectado

Xiaomi también presentó nuevos dispositivos que continúan fortaleciendo su ecosistema “Human × Car × Home”.

Disponible en Guatemala

La nueva Serie Xiaomi 17 ya está disponible en Guatemala con versiones diseñadas para ofrecer una experiencia premium en fotografía, rendimiento y conectividad. Estos son los detalles por modelo:

• Xiaomi 17 Ultra:

Colores: Negro y Blanco

Memoria: 16GB RAM + 512GB ROM (memoria expandida hasta 32GB RAM)

Disponibilidad: Xiaomi Store, Max, Punto Naranja, Elektra, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, RadioShack, Siman, Electrónica Panamericana, Tecno Fácil y Walmart.

Disponibilidad con operadores: Claro y Tigo

Incluye regalo de lanzamiento: Xiaomi Photography Kit

• Xiaomi 17:

Colores: Negro y Azul Hielo

Memoria: 12GB RAM + 512GB ROM (memoria expandida hasta 24GB RAM)

Disponibilidad: Xiaomi Store, Max, Punto Naranja, Elektra, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, RadioShack, Siman, Electrónica Panamericana, Tecno Fácil y Walmart.

Disponibilidad con operadores: Claro y Tigo

Incluye regalo de lanzamiento: Xiaomi Sound Party

• AIoT disponible en Guatemala

Xiaomi Watch 5

REDMI Buds 8 Pro

Xiaomi UltraThin Power Bank 5000 15W

Xiaomi Tag

Próximamente: Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite y Xiaomi Electric Scooter 6 Pro.

Beneficios de lanzamiento

(Aplican en unidades activadas del 27 de abril de 2026 al 16 de abril de 2027)