La oportunidad perfecta para estrenar tu nuevo vehículo

En esta edición, se contará con exhibiciones de vehículos SUV’s, pickups, sedanes y camiones; de una amplia gama de las marcas que representa GrupoQ en Guatemala: Hyundai, Mazda, Chery, Jeep, Ram, Peugeot y Rowor, cada una con modelos diseñados para diferentes estilos de vida y necesidades, para uso familiar o comercial.

Además, durante los cuatro días, los asistentes recibirán asesoría personalizada y podrán conocer los planes de financiamiento especiales que ofrece CrediQ, los cuales están pensados para facilitar la adquisición de su próximo vehículo.

“En GrupoQ queremos cerrar el año brindando a las personas la oportunidad de cumplir el sueño de tener su vehículo nuevo, con las mejores condiciones de financiamiento. Auto Expo 2025 es una invitación a descubrir la tecnología, innovación y diseño que distinguen a nuestras marcas”, manifestó Cristian Siebold, representante de GrupoQ.

Auto Expo 2025 es una muestra más del compromiso que GrupoQ tiene con el desarrollo de la industria automotriz en la región, ofreciendo a los guatemaltecos una experiencia que combina innovación, respaldo y confianza.

A lo largo de más de siete décadas, la empresa ha demostrado que su liderazgo se construye sobre la excelencia en el servicio, la asesoría personalizada y la constante búsqueda de innovación, factores que hoy la posicionan como uno de los grupos automotrices más sólidos y confiables en el país.