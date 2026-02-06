La pasión por el fútbol se transforma en experiencias inolvidables

La promoción está dirigida a todos los clientes con Tarjetas de Crédito Visa CUSCATLAN, quienes podrán ganar dos paquetes Estándar Dobles, para dos ganadores y sus respectivos acompañantes, que incluyen boletos aéreos, hospedaje, entradas a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, tarjeta prepago Visa por USD$600 y experiencias preferenciales para vivir el evento al máximo.

La mecánica es muy sencilla, en tarjetas CUSCATLAN Clásica y Oro, por cada Q100 en compras en restaurantes y supermercados anotas un gol que se refleja en una oportunidad; en tarjetas CUSCATLAN Platinum e Infinite, por cada Q200 en compras en restaurantes y supermercados anotas 1 gol (oportunidad); y por desembolsar en extra financiamiento anotas 3 goles (oportunidades).

"En Tarjetas CUSCATLAN sabemos que el fútbol es una pasión que une a todos los guatemaltecos. Con esta promoción, queremos que nuestros clientes sientan la emoción de estar en la cancha. Nuestra mayor satisfacción es premiar su confianza dándoles el pase directo a la experiencia más grande del deporte", manifestó Rafael Buonafina, Gerente General, Tarjetas CUSCATLAN.

Y para darle más emoción a la promoción, los clientes pueden duplicar su oportunidad (2 goles) si las compras se realizan a través de las aplicaciones Apple Pay y Google Pay, bajo la misma dinámica anterior.

Con el objetivo de seguir premiando la lealtad de sus clientes, esta nueva etapa de la campaña estará vigente del 24 de enero al 5 de abril de 2026, y el sorteo se realizará el 10 de abril de 2026.

"Cada compra es una jugada estratégica. Invitamos a todos nuestros clientes a utilizar su Tarjeta VISA CUSCATLAN en todos sus consumos para incrementar sus posibilidades de ser uno de los afortunados que gritarán 'gol' directamente en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026", destacó Rocío Rendón, jefe de Mercadeo, Tarjetas CUSCATLAN.

Para más información, los interesados pueden visitar www.tarjetascuscatlan.com.gt, seguir las redes sociales oficiales o comunicarse al Call Center 2279-9000.