La presentación del Galaxy Unpacked 2022 protagonizado por BTS

El grupo de K-pop tuvo la oportunidad de conquistar el mundo una vez más junto a la nueva campaña Más grande que la vida, donde Samsung les dice a sus usuarios alto y claro: no importa cómo se desarrolle el futuro, a soñar en grande, nuestros mejores momentos aún están por llegar.

En el Galaxy Unpacked de este año, Samsung Electronics presentó dos películas digitales inéditas, la primera película digital, Galaxy x BTS: Despliega tu mundo con Z Flip4, destacó las nuevas experiencias que ofrece Galaxy Z Flip4. El video, con Yet To Come (The Most Beautiful Moment) de BTS, celebró el nuevo tono Bora Purple de Samsung y mostró un futuro lleno de potencial y posibilidades.