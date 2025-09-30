La renovación que celebra los extremos de las aventuras al aire libre

Desarrollada en asociación con la agencia creativa londinense adam&eveDDB, la nueva plataforma se lanzará en todos los canales de marketing y consumo de Columbia, demostrando cómo su equipo diseñado con ingeniería de precisión está hecho para rendir incluso en las condiciones más impredecibles al aire libre.

“Desde el primer día, a Columbia no le ha importado encajar con los demás. Con el paso de los años, la categoría outdoor se convirtió en un mar de lo mismo. Nuestra nueva campaña nos regresa a nuestras raíces, sin miedo a ser diferentes e incluso un poco locos. Estamos recuperando ese tono irreverente y confiado que nos ayudó a posicionarnos como una marca global, dijo Joe Boyle, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de la marca Columbia.

A lo largo de sus 87 años de historia, Columbia se ha mantenido comprometida con el diseño de equipo cuidadosamente desarrollado y probado en las condiciones más extremas, desde el Valle de la Muerte hasta la superficie de la Luna. La marca ha desarrollado y patentado decenas de tecnologías propias para mejorar el rendimiento en cualquier entorno, ofreciendo una amplia gama de productos técnicos en categorías como hiking, pesca, esquí y ahora running.

Tecnologías como Omni-Heat, Omni-Max, Omni-Shade y Omni-Freeze están en el corazón de la innovación de Columbia. Aunque ese compromiso con el rendimiento permanece intacto, ahora la marca resalta las formas más impredecibles –y a veces desquiciadas– en que su equipo protege a los consumidores, sin importar las condiciones.

“Ya sean paisajes amplios, climas soleados o fotografías cliché de modelos, la publicidad en la categoría outdoor a menudo ha seguido un guion desgastado al mostrar la naturaleza como algo prístino y perfecto. Pero en Columbia, nuestro equipo está hecho no solo para un día perfecto, sino para lo que sea que la madre naturaleza te lance. Con ‘Engineered for Whatever’ mostramos a las personas que nuestros productos están hechos para soportar lo extremo e impredecible, con una buena dosis de humor y alegría. Al abrazar los lados reales e inesperados de la aventura, nos mantenemos fieles a nuestro legado y trazamos un camino distintivo y memorable para la marca en el futuro”, dijo Matt Sutton, Director de Marketing de Columbia.

La publicidad y los contenidos que vendrán este otoño destacarán escenarios excéntricos y apariciones de celebridades en situaciones con cocodrilos, bolas humanas de nieve e incluso la propia Parca. La campaña se amplifica a través de publicidad exterior, contenidos digitales y sociales, espacios en retail, activaciones creativas, alianzas y más.

“Engineered for Whatever” comenzará este otoño con contenido original que pondrá a prueba el equipo de Columbia en escenarios extremos y desbordados. En el lanzamiento de hoy, la campaña arranca con contenido visceral, irreverente y francamente alocado que recuerda a las personas que la madre naturaleza siempre te pondrá a prueba y necesitas tener el equipo adecuado.

