La revolución del maquillaje de lujo ya está en el país

La marca se ha destacado desde su fundación, hace diez años, por fusionar el lujo, la tecnología y la creatividad en cada uno de sus productos. Con una filosofía centrada en la alta calidad, la innovación y el compromiso con el respeto a la piel, la marca ha ganado un lugar en el corazón de los amantes del maquillaje más exigentes.

Las legendarias paletas de sombras de Natasha Denona, el aclamado corrector HY-GLAM y sus productos para labios y mejillas ofrecen una pigmentación intensa, duradera y una textura sublime que facilita la creación de looks de alta gama. La tecnología de vanguardia detrás de cada fórmula asegura un acabado perfecto y una experiencia de lujo en cada aplicación.

“Natasha Denona para Almacenes Siman es una marca de maquillaje muy importante, porque es elaborada con fórmulas especializadas. Ahora está en Guatemala y Centroamérica toda la colección de la marca, con su Bet Seller y los Conciliar, que es el top 1 de Natasha Denona en diferentes tiendas a nivel mundial, también traen toda la colección de paletas que es para maquillaje profesional y para chicas que empiezan a maquillar, como la colección Golden Palette, My Dream Colection y los Blush”, detalló Priscilla Martínez, Marketing Manager de Natasha Denona con Almacenes Siman.

Cada producto de Natasha Denona Makeupes más que un cosmético, es una invitación a contar tu propia historia de belleza. Ya seas un experto en maquillaje o un apasionado del arte de la belleza, Natasha Denona transforma tu rutina en una experiencia única, sin importar tu nivel artístico.

Con su llegada a Guatemala, Natasha Denona refuerza su presencia internacional y se posiciona como la marca favorita de quienes buscan lo mejor en el mundo del maquillaje. Almacenes SIMAN será el socio exclusivo en la región.

Natasha Denona es una visionaria del maquillaje, galardonada por su enfoque innovador y su capacidad para transformar el arte del maquillaje en una experiencia de lujo. Fundó su marca con la misión de crear productos excepcionales que no solo realcen la belleza, sino que también inspiren confianza y creatividad en quienes los usan.

La marca es conocida por su compromiso con ingredientes de calidad superior y fórmulas tecnológicamente avanzadas, todo ello en una estética sofisticada y moderna.