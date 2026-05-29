La serie de alto rendimiento y accesorios de identidad personal

Motorola también presentó dos integraciones con Google Fotos. La función Wardrobe identifica prendas en la galería personal, construye un armario digital y permite combinar y compartir looks desde la app. La segunda novedad integra Recuerdos de Google Fotos en Daily Drops, el feed inteligente de la marca que ya incluye noticias, clima y calendario. Motorola es el primer fabricante móvil en implementar esta integración.

El razr 70 combina pantalla plegable, inteligencia artificial integrada y un diseño compacto que cabe en cualquier bolsillo. Este equipo apunta a quienes necesitan adaptabilidad sin resignar potencia. Motorola lo presenta como el punto de equilibrio entre la innovación de los modelos insignia y la practicidad del uso diario.

El edge 70 pro es el primer dispositivo en encarnar Collections by Motorola, un nuevo enfoque de diseño que transforma al teléfono en un accesorio de moda, texturas sensoriales, materiales refinados y colores cuidadosamente seleccionados. El mensaje es que la tecnología puede vestirse bien.

Completa el portafolio el moto g47, orientado a quienes no quieren sacrificar experiencia por presupuesto. Con rendimiento sólido, cámaras destacadas y batería para todo el día, este modelo demuestra que la filosofía de la marca no se reserva solo para los rangos altos.

Con esta triada de lanzamientos, Motorola consolida en el mercado guatemalteco una propuesta en la que rendimiento, diseño e inteligencia artificial ya no son atributos separados, sino parte de una misma experiencia.