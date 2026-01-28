La solución profesional de limpieza para los hogares con mascotas

La primera línea de lavadoras y secadoras diseñadas específicamente para capturar y eliminar el pelo de las mascotas antes de que se adhieran a las prendas, trabaja de manera inteligente en dos etapas complementarias utilizando su Pet Pro System.

Primero, la lavadora utiliza la opción Pet Pro, que combina un mayor volumen de agua con un enjuague profundo para desprender el pelo de los tejidos. Segundo, el innovador Filtro Pet Pro, captura y elimina los residuos restantes, garantizando prendas impecables carga tras carga.

“En MAX entendemos que las mascotas son parte de la familia. Nos dimos cuenta de que las familias quieren disfrutar del vínculo con sus perros y gatos, pero el pelo y la limpieza de este era un reto para la mayoría. Pet Pro System de Maytag es tecnología que facilita la vida diaria sin sacrificar la calidad ni el cuidado de las prendas. Nos enorgullece traer esta innovación exclusiva a nuestros clientes con el respaldo y garantía de Grupo Distelsa”, afirmó Patricia González, Gerente de Categoría de MAX.

La línea de lavadoras de carga superior con agitador incorpora tecnologías exclusivas de Maytag. El botón ExtraPower proporciona un impulso adicional en el lavado, ayudando a eliminar las manchas más difíciles mediante un prelavado intenso y agitación extra. Ademäs, eÏ cicio Sanitizar remueve eÎ 99.9% de Tas tres bacterias más comunes en el hogar, utilizando la temperatura de agua más caliente para una limpieza profunda.

La secadora de esta línea cuenta con la opción Pet Pro Option, que agrega 45 minutos de tiempo de secado sin calor para recogerel pelo de las mascotas y el Pet Pro Filter atrapa cualquier remanente que haya quedado en las prendas después del lavado.

"Maytag se ha distinguido por ofrecer electrodomésticos de uso rudo, durables y que responden a los más aitos estänđares đe prueba y catidad. Liegamos a Guatemata con nuestros proäuctos en ZUZ1, para enriquecer la oferta de soluciones para los hogares con productos de lavandería, cocina y refrigeración, entre otros. Para quienes aún no nos conocen, la lavadora y secadora Pet Pro System es el complemento ideal para enamorarse de los resultados que da nuestra marca", indicó Luis Palma, Gerente Comercial Centroamérica de Maytag.

Pet Pro System ya está disponible en tiendas MAX de todo el país, así como en el marketplace www.max.com.gt, el programa de televisión Vida MAX TV y a través de WhatsApp 2423-0100.