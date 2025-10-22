La solución que redefine el concepto de protección integral canina

El lanzamiento reunió a veterinarios, medios especializados y representantes del sector, y contó con la participación del M.V. Luis Alfredo Chávez Balarezo, Jefe de Sanidad Animal e Investigación de Animales Menores y Farmacovigilancia de Agrovet Market Perú, quien presentó los avances científicos que respaldan este innovador desarrollo.

“ATREVIA 360 surgió hace siete años, nosotros teníamos la línea ATREVIA y lo empezamos a desarrollar hasta culminarlo en el 2023, y hasta este año por fin está llegando a Guatemala. Este nuevo producto se une a la familia ATREVIA One, que es una pastilla contra pulgas, ácaros y garrapatas que dura un mes; también a ATREVIA XR, que es una pasilla para perros que dura tres meses; y finalmente a ATREVIA Trio Cats, que es una pipeta para gatos, que dura tres meses”, detalló el Dr. Chávez.

Los tres principios activos fluralaner, moxidectina y praziquantel son de eficacia comprobada, que actúan en sinergia para ofrecer una cobertura completa contra pulgas, garrapatas, ácaros, cestodos y nemátodos (incluidos los del corazón, pulmones y sistema gastrointestinal) por hasta 3 meses con una sola dosis.

Este avance representa una protección 360° frente a parásitos externos e internos, reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores y contribuyendo a la salud pública al prevenir zoonosis.

Beneficios principales

Protección completa y prolongada: eficacia comprobada por más de 120 días.

Inicio de acción en solo 90 minutos.

Prevención del gusano del corazón, una enfermedad potencialmente mortal.

Fácil administración oral: comprimidos palatables aceptados por las mascotas.

Apto para perros desde las 8 semanas de edad y con un peso mínimo de 2.5 kg.

Seguridad y respaldo científico internacional.

Un nuevo estándar en protección veterinaria

“Monteco nació en Costa Rica hace 28 años, y estamos muy contentos de que seguimos la expansión por Centroamérica, actualmente tenemos 23 años en Panamá, hace cuatro aperturamos Guatemala, y tenemos tres meses de estar en San Salvador, El Salvador. En Guatemala esperamos ser líderes, el recurso humano que tenemos en este país nos va a permitir en poco tiempo llegar a donde queremos. Los productos innovadores que estamos incluyendo en nuestro portafolio van a ser parte importante para lograr el objetivo”, finalizó Esteban Montero, Director Corporativo Monteco Centroamérica.