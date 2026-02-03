La tecnología SHS que redefine la movilidad urbana

Este modelo combina diseño, eficiencia, seguridad y desempeño mediante el Super Hybrid System (SHS), que prioriza la conducción eléctrica en entornos urbanos de baja y media velocidad, ofreciendo una conducción suave, silenciosa y cercana a la de un vehículo 100% eléctrico. Cuando se requiere mayor potencia o autonomía, el sistema gestiona de forma inteligente la intervención del motor a combustión, garantizando un desempeño eficiente y estable.

El SHS integra un motor híbrido de alta eficiencia, una transmisión dedicada y un sistema eléctrico de alto rendimiento, entregando una potencia combinada de 165 kW y una autonomía total de hasta 1,000 km, lo que convierte a la OMODA C5 SHS-H en una solución ideal tanto para la movilidad diaria como para trayectos interurbanos y viajes de larga distancia en Guatemala.

Con una eficiencia térmica del 44.5% y una gestión inteligente de energía, el sistema optimiza el consumo sin comprometer el desempeño, priorizando el uso del motor eléctrico en ciudad y asegurando transiciones imperceptibles entre los distintos modos de conducción.

Este enfoque da vida al concepto "One Car, Two Vibes", una filosofía que permite a el OMODA C5 SHS-H adaptarse a distintos estilos de conducción. En el uso diario, se comporta como un SUV eficiente y confortable; cuando el camino lo exige, libera su carácter dinámico, alcanzando una aceleración de 0a 100 km/h en 7.9 segundos, con una respuesta inmediata y controlada.

La solidez del sistema SHS ha sido reconocida a nivel global. En Europa, esta tecnología fue galardonada con el premio “Best PHEV Technology of the Year 2025” por Autobild España, destacando su equilibrio entre eficiencia, desempeño y adaptabilidad a escenarios reales de conducción. Adicionalmente, modelos equipados con tecnología SHS han recibido múltiples reconocimientos por su confiabilidad y eficiencia energética en distintos mercados.

Seguridad inteligente en cada trayecto

La OMODA C5 SHS-H incorpora un enfoque integral de seguridad, combinando una estructura de carrocería de alta resistencia con sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre sus tecnologías destacan el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, asistencias de carril y alerta de tráfico cruzado, actuando como un aliado activo para el conductor.

En términos de seguridad pasiva, el vehículo cuenta con zonas de absorción de energía y protección específica para el sistema híbrido de alto voltaje, respaldadas por certificaciones internacionales de cinco estrellas, obtenidas en pruebas realizadas bajo distintos entornos y condiciones de uso.

Como parte del lanzamiento de la OMODA C5 SHS-H, OMODA & JAECOO, respaldada por Cofiño, llevará a cabo su primer "Long Range Challenge", una experiencia diseñada para poner a prueba, en condiciones reales del país, la autonomía, eficiencia y desempeño de la tecnología SHS.

El reto evaluará las capacidades de la OMODA C5 SHS-Hy otros modelos híbridos enchufables de la marca, recorriendo rutas urbanas, carreteras abiertas, cambios de altitud y escenarios reales de tráfico. Esta iniciativa permitirá analizar el consumo, la respuesta y la eficiencia de los vehículos a lo largo del recorrido.

La travesía podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de OMODA & JAECOO Guatemala, donde se compartirán avances, resultados y contenidos del desafío, acercando al público a una experiencia real de la tecnología híbrida en acción.