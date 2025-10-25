La verdadera belleza nace de la fortaleza interior y del espíritu

Mirada Brasileña, la empresa que brinda servicios actualizados en el mundo de la micropigmentación y estética, donó el espacio para hacer la actividad, reunió a un grupo de maquillistas profesionales voluntarias que ofrecieron su tiempo, talento y materiales para regalar a cada paciente un momento de alegría, confianza y amor propio.

Durante la jornada, las pacientes recibieron sesiones personalizadas de maquillaje, peinado, espacios de fotografía y pequeños obsequios, en un ambiente de cuidado y celebración de la vida. Las voluntarias destacaron que esta experiencia también las inspiró profundamente al poder usar su arte para brindar apoyo emocional.

“Este evento no se trató solo de maquillaje; fue un acto de cariño y esperanza. Cada sonrisa reflejaba la fuerza con la que estas mujeres enfrentan su batalla y el poder que tiene la empatía para transformar el día de alguien”, comentó Isabel Vásquez, Tesorera de la Fundación Unidos Contra el Cáncer.

La Fundación Unidos Contra el Cáncer reafirma su compromiso de acompañar integralmente a los pacientes, no solo a través de la ayuda médica, sino también desde lo emocional y humano, reconociendo que cada detalle puede marcar una diferencia en su camino de recuperación.

Agradecimiento especial a las maquillistas voluntarias: @manutrillosmakeup, @blancarivasmakeupstyling, @valecasamua, @Anitaqpromakeup, @makeupbymelirivas, @luchismakeup.pro, @crizmakeuppro y @makeupbymaria.gt-