La vuelta al mundo en un vehículo eléctrico en ocho meses

El aventurero de 55 años originario de Mannheim recorrerá 75 países junto con su equipo, llegará a Nueva Zelanda por la parte oriental de la ruta y posteriormente hasta Vancouver, Canadá, por la parte occidental. Siempre que existan carreteras, el equipo realizará el recorrido sobre las cuatro ruedas del vehículo, haciendo únicamente pausas necesarias para los trayectos en barco y los trámites aduaneros.

“Con la batería de 86 kWh del ID. Buzz podemos alcanzar una autonomía de más de 400 kilómetros por carga. Esto me permite recorrer también etapas en zonas poco pobladas de la ruta”, explica Zietlow.

Su ID. Buzz corresponde a la versión de comercial, aunque incorpora un cargador adicional a bordo que le permite recibir corriente alterna de alto voltaje (AC, hasta 125 A) y convertirla en corriente continua (DC) en lugares donde no existan cargadores rápidos o donde se utilicen diferentes estándares de carga.

Zietlow cuenta con amplia experiencia: “Hasta ahora he viajado por más de 110 países y ya llegué hasta Qatar con el predecesor del ID. Buzz”. Para esta nueva aventura dedicó aproximadamente un año de preparación.

“Estamos muy impresionados por el valor y la experiencia de Rainer para emprender una gira mundial como esta”, afirma Lars Krause, miembro del Consejo Directivo de la marca.

Los interesados pueden seguir el viaje en www.idbuzz-worldtour.com, donde se publicará la ubicación actual y reportes de las diferentes etapas de la ruta.