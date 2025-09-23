Libre al viento la hermosa bandera en Ciudad Cayalá

La plaza de la bandera fue el escenario principal donde bandas escolares, grupos artísticos y comunidades educativas desfilaron con orgullo patrio ante una multitud que se congregó para rendir homenaje a la libertad y reafirmar la identidad nacional.

“Esta celebración demuestra que Cayalá es más que un lugar, es el punto de encuentro donde palpita el corazón de Guatemala. Aquí las familias disfrutaron juntas, con alegría y patriótico entusiasmo de todas las actividades, desfile de bandas, la izada de la bandera, el show de luces y el mapping; así como la exposición de autos clásico, lo que fortalece nuestra unidad como nación”, manifestó Giancarlo Poggio, director de mercadeo y publicidad de Ciudad Cayalá.

El evento contó con la presencia del alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, y del General de Brigada Marvin Orlando Laj Caal, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quienes fueron recibidos por el CEO del Grupo Cayalá, Ingeniero Héctor Leal, con quienes compartió, junto a los asistentes, este espacio que ya se consolida como un referente cultural y familiar para conmemorar las fechas más importantes del país.

“Nos sentimos especialmente agradecidos con todos y cada uno de los guatemaltecos que escogieron a Ciudad Cayalá para celebrar y compartir un momento tan especial como la celebración de nuestra independencia”, finalizó Poggio.

Con esta conmemoración, Ciudad Cayalá reafirma su compromiso de seguir siendo el espacio donde se unen la historia, la cultura y la familia guatemalteca, manteniendo vivo el espíritu de la independencia.