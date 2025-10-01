Liderando la transformación digital con nueva licenciatura

Este programa combina la solidez científica de la ingeniería con la perspectiva estratégica de los negocios. Su plan de estudios se apoya en tres grandes pilares: rigor científico y pensamiento crítico, reconocidos en la formación de ingenieros egresados de UVG; experiencia en negocios y finanzas, reforzada por UVG Bridge Business School; y un ecosistema de innovación y emprendimiento promovido por UVG CREA, que ha apoyado a múltiples emprendedores en el desarrollo de productos y servicios.

“Un profesional de esta carrera se mueve con soltura en dos mundos: el tecnológico y el de negocios. Siendo el puente que conecta ambos para generar estrategias efectivas, responsables y sostenibles”, destacó Douglas Barrios, director de la Licenciatura en Sistemas de Información Computacional.

La carrera está dirigida a jóvenes interesados en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data, blockchain y data analytics, aplicadas a negocios digitales, automatización de procesos y soluciones con impacto social. Los egresados podrán gestionar información y tecnología como activos estratégicos, desarrollar sistemas rentables y liderar la transformación digital en cualquier sector.

Las especializaciones incluyen FinTech y Banca, área de salud y hospitales, e Industria 5.0; integrando inteligencia artificial y recurso humano para procesos productivos sostenibles. Los estudiantes también tendrán acceso a convenios de intercambio internacional en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Asia, garantizando una formación con visión global.

“En UVG comprendemos que hoy la tecnología no solo respalda los procesos de negocio, sino que es la base de las estrategias empresariales de más alto nivel. Con esta carrera formaremos a los líderes que guiarán la transformación digital en Guatemala y en el mundo”, expresó Víctor Hugo Ayerdi, Decano de la Facultad de Ingeniería.

La licenciatura integra teoría y práctica mediante casos reales. Desde el tercer año, los estudiantes realizan prácticas en empresas nacionales e internacionales, y en el quinto completan la práctica o el trabajo profesional, desarrollando proyectos de innovación tecnológica. Los graduados podrán desempeñarse como CIO/CTO, Business Analyst, Project Manager, Product Owner, CISO, consultores y emprendedores tecnológicos, en Guatemala o a nivel internacional.

“Esta licenciatura refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y con la preparación de profesionales capaces de impulsar la competitividad del país. Queremos formar líderes que entiendan la tecnología como una herramienta estratégica para transformar organizaciones y contribuir al desarrollo sostenible de Guatemala”, indicó el Lic. Roberto Moreno, Rector de la Universidad del Valle de Guatemala.

Con esta licenciatura, UVG refuerza su compromiso de formar profesionales capaces de seleccionar e implementar tecnologías emergentes con criterio y responsabilidad. La visión a futuro contempla dobles titulaciones internacionales, especializaciones en sostenibilidad y green computing, y nuevas concentraciones alineadas a las demandas del mercado.