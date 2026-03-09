Liderazgo profesional al servicio de los derechos humanos

La Dra. Marielos de Rueda pertenece a una generación de mujeres que redefinieron el éxito como capacidad de incidir estructuralmente en favor de quienes históricamente han sido excluidas. Su historia demuestra que invertir en la educación de las niñas, en la capacitación productiva de las mujeres y en su autonomía económica no es únicamente una causa social; es una estrategia para romper ciclos de violencia, reducir desigualdad y construir una Guatemala más justa y competitiva.

Su compromiso con la paz, la gobernanza y la dignidad humana le ha valido Doctorados Honoris Causa en Derechos Humanos y múltiples distinciones nacionales, entre ellas la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Orden José Rolz Bennett de la Municipalidad de Guatemala y la Medalla Monja Blanca del Ejército de Guatemala.

Ha representado a la sociedad civil en conferencias internacionales y ante la Organización de Naciones Unidas, consolidando su perfil como una voz que articula empresa, institucionalidad y derechos humanos.

“Estoy muy honrada de recibir este doctorado, no es sólo un título, es un alto honor y dignidad que me comprometen aún más a trabajar con dedicación y los más altos valores éticos y morales por la Guatemala en paz en la que merecemos vivir, con mejores oportunidades para todos, como es el derecho de cada ser humano”, expresó la doctora.

Inclusión, discapacidad y derechos humanos

Desde hace 11 años es Presidenta Ad Honorem la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, una de las organizaciones sociales más emblemáticas del país. Desde allí impulsa la Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera y Sordera, con jornadas gratuitas y servicios de salud visual y auditiva en ocho hospitales a nivel nacional.

Este trabajo adquiere una dimensión particularmente relevante cuando se analiza con enfoque de género: las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan formas agravadas de exclusión. Promover educación inclusiva, rehabilitación y acceso a salud especializada no es solo asistencia social, es garantía de derechos humanos.

Su liderazgo también se proyecta internacionalmente como presidenta del capítulo Guatemala de G100 en Derechos Humanos y Mentoría y de la Colectiva Internacional de Mujeres 50+1, plataformas que fortalecen la educación, la capacitación, el liderazgo y la participación política de mujeres, especialmente en áreas rurales.

Su impacto no se ha limitado

Bajo su lema, “Es bueno tener propósitos en la vida, pero es mejor tener una vida con propósito”, ha convertido la excelencia profesional en un vehículo para la defensa activa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas de Guatemala.

Como socia directora de la firma Panchita Aguirre de Kaehler y Asociados (miembro de la red global AGN International), lidera una de las pocas firmas de contaduría pública y auditoría en Latinoamérica dirigidas por una mujer. Desde allí, ha promovido activamente la responsabilidad social empresarial como herramienta para reducir brechas estructurales.

En su paso como Presidenta de la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, marcó un impulso decidido hacia políticas de equidad, inclusión y fortalecimiento de capacidades productivas para mujeres, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

En Guatemala, donde las brechas de género, pobreza y exclusión siguen condicionando el futuro de millones de niñas y mujeres, el liderazgo femenino con visión estructural no es solo necesario, es determinante; en esa intersección entre excelencia profesional, incidencia institucional y compromiso con los derechos humanos destaca la doctora Soberanis de Rueda, quien refleja una convicción clara, el desarrollo económico sostenible solo es posible cuando las mujeres acceden plenamente a educación, autonomía económica y participación en la toma de decisiones.