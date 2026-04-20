Líderes en tecnología y en la vanguardia de la transformación digital

Las premiaciones surgen del estudio Top of Mind (TOM), considerado el más completo y de mayor trayectoria en Centroamérica. Dicho estudio fue realizado por Estrategia & Negocios junto a la firma Kantar Mercaplan, reconocida como una de las publicaciones de negocios más influyentes del sector de marketing en la región.

Estos tres galardones destacan a Claro Guatemala por su innovación, por las estrategias impulsadas por sus líderes en tecnología y por el liderazgo en mercadeo de telecomunicaciones. Una prueba de ellos es que Claro fue pionera en implementar la quinta generación de tecnología celular inalámbrica en Guatemala, diseñada para ofrecer velocidades de internet mucho más rápidas.

“Si ya teníamos un firme compromiso por ser la empresa de telecomunicaciones que aporta significativamente al desarrollo y crecimiento del país por medio de la mejor cobertura, del llegar más lejos por medio de la fibra óptica y con ofertas como la acumulación de gigas y apps ilimitadas, estos galardones nos retan a seguir creciendo, a ser nuevamente pioneros en cuanto a avances tecnológicos, a estar a la vanguardia en todo lo que signifique transformación digital y ser parte importante de las conexiones de los guatemaltecos y visitantes”, destacó Diego Sibrián, Director Regional de Mercadeo de Claro.

Los servicios de Claro benefician a múltiples sectores, incluyendo industria, banca, agricultura, alimentos, cultura, sociedad, arte, entretenimiento y especialmente la educación, considerada pilar fundamental para el desarrollo sostenible, económico y social de Guatemala, al ser motor de reducción de pobreza, fomento de igualdad de género y potencialización de innovación.

Este reconocimiento refleja la fortaleza y posicionamiento de Claro en la mente y preferencia de los consumidores guatemaltecos, destacando la confianza, seguridad, cercanía y el vínculo emocional que la marca ha construido de manera consistente a lo largo del tiempo para contribuir a un mundo mejor.

Además, cabe resaltar que Claro, recientemente, fue reconocida como la Red Móvil y Fija más rápida de Guatemala, premio otorgado por cinco años consecutivos por la firma internacional Ookla, líder global en pruebas de redes móviles y de banda ancha fija.