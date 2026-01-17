Listo para redefinir las expectativas de los SUV compactos

El nuevo SUV compacto también incorpora la identidad Twin Peaks de Mahindra, una firma visual que simboliza ambición, capacidad y espíritu de exploración, atributos que definen a la nueva generación de SUV de Mahindra.

El XUV 3XO se ofrece en tres versiones, una de caja manual y dos versiones de caja automática; todas ellas cuidadosamente configuradas para atender diferentes necesidades de los clientes, desde quienes adquieren su primer SUV hasta aquellos que buscan un alto nivel de equipamiento y seguridad avanzada.

“Estamos entusiasmados de introducir el XUV 3XO en Guatemala. El XUV 3XO refleja nuestro compromiso de ofrecer SUV que combinan un diseño sobresaliente, tecnología avanzada, seguridad de clase mundial y un desempeño dinámico bajo nuestra distintiva identidad Twin Peaks. Este lanzamiento refuerza nuestra ambición de ofrecer a los clientes SUV premium e innovadores que los invitan a explorar lo imposible”, indicó Sachin Arolkar, Director de Operaciones Internacionales de Mahindra & Mahindra Ltd.

El Mahindra XUV 3XO está impulsado por un motor turbo a gasolina que entrega 110 hp y 200 Nm de torque. El motor incorpora un sistema inteligente de turbo y gestión electrónica que permite una aceleración rápida, alcanzando de 0 a 60 km/h en 4.6 segundos.

En las versiones automáticas, se cuenta con una transmisión de 6 velocidades con convertidor de par AISIN de tercera generación, reconocida por su suavidad y durabilidad. Esta combinación ofrece una experiencia de manejo dinámica y refinada, adecuada para todo tipo de caminos.

“Estamos encantados de traer el XUV 3XO a los clientes en Guatemala. Con sus características avanzadas, estilo premium y una sólida propuesta de valor, el XUV 3XO redefinirá lo que los compradores esperan de un SUV en este segmento. Esperamos dar la bienvenida a los clientes para que experimenten su diseño, capacidad y desempeño”, dijo Arturo Argueta, Gerente de Mahindra en Guatemala.

En los modelos más equipados, entre las tecnologías de seguridad avanzadas se incluyen el sistema de visión periférica de 360° con monitor de punto ciego, control electrónico de estabilidad (ESC) de nueva generación con asistente de arranque en pendientes y control de descenso, que garantizan un control superior en condiciones exigentes.

Diseño distintivo e interiores premium

El XUV 3XO ha sido diseñado como un SUV audaz y atlético que destaca tanto en la ciudad como en carretera. Entre sus principales características exteriores e interiores se incluyen:

Postura robusta de SUV con un cofre elevado y una apariencia ancha y sólida

Frontal distintivo con un diseño moderno de parrilla y faros

Elementos de iluminación LED característicos que aportan una imagen premium y contemporánea

Cabina cuidadosamente elaborada con materiales y acabados de alta calidad

Interior en tono negro

La posición de manejo elevada garantiza una excelente visibilidad en todas las direcciones y una conducción segura, ideal tanto para el tráfico urbano como para recorridos largos en carretera.