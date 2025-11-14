Llega la temporada de grandes ofertas

Durante el BLACK FRIDAY, TROPI BLACK Y SHACK FRIDAY encontrará descuentos en todas las categorías: línea blanca, muebles, tecnología, electrónicos, audio y video, motocicletas, ópticas, entre otros.

Las promociones también estarán disponibles en todos sus canales digitales, permitiendo a sus clientes tener acceso completo a todos sus catálogos, lacuracaonline.com/guatemala, almacenestropigas.com/guatemala y radioshackla.com/guatemala y, de esta forma poder comprar de una forma fácil y rápida con envío gratis.

“Durante esta temporada nuestros clientes podrán encontrar descuentos en una gran variedad de artículos, en todas las tiendas de nuestras cadenas, con hasta del 50% en compras al contado y al crédito. Los invitamos a visitar nuestras Tiendas La Curacao, Ópticas La Curacao, Almacenes Tropigas y RadioShack para descubrir la gran oportunidad para obtener los mejores descuentos del mercado”, indicó Roberto Duque, Gerente General de Grupo Unicomer de Guatemala.

En el transcurso de la promoción BLACK FRIDAY (La Curacao, Ópticas La Curacao, Almacenes Tropigas y RadioShack) además de una variedad de artículos para el hogar y su vida diaria, le ofrece múltiples beneficios en compras al crédito, tales como:

60 días para empezar a pagar la primera cuota, en compras de artículos en línea blanca.

1 año de garantía de reemplazo en la compra de televisores, de la marca de su preferencia.

En la compra de motocicletas de la marca AKT, chaleco y casco gratis.

Durante esta promoción, también se extiende un descuento de hasta 30% en el monto de las cuotas, únicamente en las compras realizadas durante esta promoción y no aplica en compra de motocicletas y teléfonos móviles.

Además de los beneficios que brindarán durante la promoción, adquirir su crédito es fácil; se cuenta con aprobación rápida y sin fiador, garantía de fábrica y puede adquirir adicionalmente garantías extendidas, diversas formas de pago y tasas competitivas.

“Nuestras promociones buscan brindar productos en tendencia, innovadores, de las mejores marcas y con los mejores descuentos del año. Tenemos precios extraordinarios, en todas las marcas, en todas las categorías de productos que ofrecemos al público. Invito a todos los guatemaltecos a visitar nuestras tiendas y a disfrutar juntos la temporada de fin de año”, finalizó Juan Manuel de León, Gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer de Guatemala.