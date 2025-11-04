Vida empresarial
Llenan los hogares de frescura, armonía y momentos inolvidables
Inspirada en la naturaleza de los bosques nórdicos y la pureza del invierno, Industria La Popular (ILP) líder en productos para el lavado y cuidado de la ropa, así como la limpieza del hogar, presenta la colección de edición limitada de Jabón Xtra, Lava platos Zagaz y Olimpo, “Felices Fiestas” que combina innovación, fragancias exclusivas y el espíritu festivo de la temporada.
Andrea Sánchez, gerente de marca de Olimpo; Derick Bonilla, gerente de marca de Zagaz y Evelin Pinzón, gerente de marca de jabón Xtra. Foto Prensa Libre: Cortesìa Jorge Saravia
Esta colección que celebra la magia de compartir y disfrutar la calidez del hogar durante las fiestas ya está disponible en supermercados, depósitos mayoristas, mercados y tiendas de barrio en todo el país.
“Estamos muy contentos de presentar a todo el público nuestra nueva línea de edición limitada Felices Fiestas. Esta colección está inspirada en crear un momento de paz, armonía y calma en casa, para que la limpieza se convierta en un verdadero ritual que evoque unión, familia y amor en cada rincón del hogar”, expresaron Evelin Pinzón, Gerente de Marca de Jabón Xtra; Derick Bonilla, Gerente de Marca de Zagaz; y Andrea Sánchez, Gerente de Marca de Desinfectante Olimpo.
- Jabón Xtra, marca reconocida por su poder de limpieza y fragancia intensa, nos sorprende esta temporada con su nueva edición limitada “Felices Fiestas”, diseñada con una fragancia que envuelve cada prenda con un “abrazo” fresco y festivo, combinando notas de menta y lavanda evocando el aire invernal, con toques de ámbar y vainilla que aportan calidez y suavidad. Entre sus beneficios destacan su fragancia intensa y duradera, la extra suavidad que deja en la ropa y la poderosa remoción de manchas que caracteriza a Jabón Xtra. El producto se encuentra disponible en las presentaciones de 1620g y 1500g para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y 1600g para Honduras.”
- Lava Platos Zagaz, el lavaplatos que transforma la limpieza en una experiencia sensorial llega con una fragancia fresca, luminosa y reconfortante. Inspirado también en la pureza del invierno, sus notas de menta, lavanda y ámbar llenan los espacios de frescura, mientras su fórmula avanzada elimina grasa y bacterias con facilidad. Disponible en versiones en crema (400 g, 800 g y 1 kg) y líquido (750 ml).
- Desinfectante Olimpo, el desinfectante que celebra la protección y la limpieza del hogar, se une con su edición Felices Fiestas, que combina notas de manzana, piña, frambuesa, canela y vainilla, evocando el espíritu más cálido y vibrante de la Navidad. Elimina virus y bacterias en 30 segundos, dejando una fragancia duradera que llena los espacios de armonía. Disponible en su práctica presentación de 2 litros, ideal para disfrutar frescura y seguridad durante toda la temporada.