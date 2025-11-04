Llenan los hogares de frescura, armonía y momentos inolvidables

Esta colección que celebra la magia de compartir y disfrutar la calidez del hogar durante las fiestas ya está disponible en supermercados, depósitos mayoristas, mercados y tiendas de barrio en todo el país.

“Estamos muy contentos de presentar a todo el público nuestra nueva línea de edición limitada Felices Fiestas. Esta colección está inspirada en crear un momento de paz, armonía y calma en casa, para que la limpieza se convierta en un verdadero ritual que evoque unión, familia y amor en cada rincón del hogar”, expresaron Evelin Pinzón, Gerente de Marca de Jabón Xtra; Derick Bonilla, Gerente de Marca de Zagaz; y Andrea Sánchez, Gerente de Marca de Desinfectante Olimpo.