Llevan el entretenimiento responsable a toda Guatemala

En los últimos meses, Escoge 2 ha consolidado su presencia en Guatemala, ofreciendo oportunidades de diversión y beneficios económicos para todos, fue pionero en la creación y operación del primer sistema de loterías electrónicas en Belice y en la actualidad ofrece una versión local, legal y segura del juego Bolido, comprometida con el desarrollo guatemalteco.

“Con esta alianza damos un paso importante en la modernización del sector de loterías en Guatemala, ofreciendo a los clientes la posibilidad de jugar y cobrar sus premios de forma sencilla y conveniente en más de 600 puntos de venta”, expresó Marcela Soriano, Directora de Mercadeo y Desarrollo de Negocios de Escoge 2.

Bolido, operado por Escoge 2 es un juego bastante sencillo. Los clientes se abocan a cualquier Super24 y eligen la cantidad de números que deseen entre el 00 y el 99. A cada número escogido, se le realizan jugadas desde un quetzal. El sistema genera un ticket impreso que sirve como comprobante de compra.

Los sorteos son diarios, de lunes a sábado, a las 7:59 de la noche, transmitidos en TV Azteca o a través de Facebook Live en la página de Escoge 2. En caso de ser uno de los ganadores, por cada quetzal jugado, el cliente puede llevarse hasta setenta veces su compra. Los premios se entregan en persona en el punto de venta al presentar el ticket y conllevan una retención de ISR y timbre del 13% del valor del mismo

Este es el reflejo de que en Escoge 2 impulsados por la visión de ser el operador nacional preferido por los guatemaltecos, respondido a la demanda del mercado, expandiendo su accesibilidad para que todos los guatemaltecos puedan adquirir sus tickets y canjear sus premios de lotería en cualquier parte del país.