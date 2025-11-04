Llevan sus servicios financieros a más familias guatemaltecas

Esta expansión reafirma el compromiso de la cooperativa poniendo un énfasis especial en la accesibilidad, la conveniencia y la inclusión financiera. Las nuevas ubicaciones, elegidas por su alta afluencia y fácil acceso, son: Walmart Roosevelt, Walmart Puerta Parada y Plaza La Cascada en Villa Canales.

La estrategia se centra en ofrecer atención personalizada en espacios cómodos y de alta afluencia, como Walmart, proporcionando a los guatemaltecos más opciones financieras en lugares de fácil acceso.

“Como parte de una estrategia del Sistema Micoope, que constituimos 24 cooperativas de ahorro y crédito, hoy Tontantel se está sumando a este sistema de expansión, para poder albergar los servicios financieros tales como ahorro, prestamos, seguros y remesas familiaes; a nuestros asociados y a todo el público en general que lo necesite. Hicimos una alianza a nivel de sistema Micoope con Walmart, para poder aperturar Cooperativos en diferentes sectores de la ciudad capital, y a nosotros nos tocó en Walmart Roosevelt”, expresó Elio Estrada, Gerente General de Cooperativa Tonantel.

La expansión garantiza que más asociados y nuevas familias puedan acceder a la completa gama de productos y servicios de Micoope Tonantel, diseñados para mejorar su calidad de vida:

Créditos: Financiamiento personal y productivo para impulsar metas y emprendimientos.

Ahorro: Cuentas de ahorro especializadas para adultos, jóvenes y niños.

Comodidad y Conectividad: Cobro de remesas, tarjetas de débito y crédito, y servicios de seguros.

Beneficios Exclusivos: Beneficios gratuitos y exclusivos para asociados, reforzando el modelo solidario de la cooperativa.

Inclusión Digital: Acceso a servicios digitales a través de Micoope en línea y la billetera electrónica Fri, promoviendo la inclusión financiera digital.

“Durante 50 años en Cooperativa Tonantel hemos estado teniendo experiencia financiera que nos ha dado la confianza de muchas personas y eso nos ha valido para tener esa solidez, seguridad y confianza, especialmente en que podemos promover el desarrollo social y económico de todas las personas”, añadió Estrada.

Micoope Tonantel fue fundada en 1975 en Nueva Santa Rosa y forma parte del Sistema Micoope, durante cinco décadas, ha promovido un modelo solidario enfocado en la inclusión financiera y el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Con 23 agencias distribuidas en los departamentos de Santa Rosa, Jalapa, Guatemala y Jutiapa.

Micoope Tonantel consolida su posición como una institución comprometida con el desarrollo económico local, llevando la solidez y confianza del Sistema Micoope directamente a las comunidades.