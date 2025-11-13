Lo que soñamos se puede proyectar más allá de nuestras fronteras

Manny Marroquín, reconocido ingeniero de mezcla y productor musical guatemalteco-estadounidense, ganador de 14 premios Grammy y reconocido también en la categoría de Latin Grammy, compartió con estudiantes, docentes y profesionales de la música su destacada trayectoria en la industria musical internacional.

Durante el conversatorio, Marroquín relató sus inicios en la música y su camino desde Guatemala hasta convertirse en uno de los ingenieros de mezcla más influyentes del mundo. Además, compartió experiencias de trabajo con artistas como Rihanna, Kanye West, Alicia Keys, Bruno Mars, The Weeknd, Rosalía, John Mayer, Lizzo y Kendrick Lamar, inspirando a los asistentes con su visión sobre la creatividad, la disciplina y la evolución constante en la industria musical.

“Volver a Guatemala y poder compartir con jóvenes que están soñando en grande me llena de emoción. Todo comienza con pasión y trabajo; el talento está aquí, lo importante es creer que desde este país también se pueden lograr cosas globales,” expresó Manny Marroquín durante el conversatorio.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los aprendizajes y perspectivas de Marroquín sobre el proceso creativo, la colaboración con grandes artistas y la importancia de la formación profesional en el ámbito del audio y la producción musical.

Como parte complementaria al evento, se llevó a cabo una sesión de estudio exclusiva en el Estudio de Grabación Audiovisual (EGA) de UVG, donde un grupo limitado de participantes pudo presentar sus demos, recibir retroalimentación personalizada y observar de cerca la dinámica de trabajo de Marroquín. Gracias al patrocinio de Do Mi Sol, varios estudiantes fueron beneficiados con becas para participar en esta experiencia única.

“Eventos como este refuerzan nuestra visión de vincular la academia con la industria: al traer a profesionales de talla mundial como Manny Marroquín, estamos mostrando a nuestros estudiantes que lo que sueñan en Guatemala puede proyectarse más allá de nuestras fronteras,” comentó Maricruz Álvarez Mury, Decana del Colegio Universitario y Asuntos Estudiantiles de UVG.

El conversatorio “De Guatemala a los Grammys: Talento con Impacto Global” reafirmó el compromiso de UVG, AGINPRO y Sonic Summit con el fortalecimiento del talento nacional y la profesionalización del sector musical guatemalteco. La actividad permitió generar un espacio de encuentro entre la academia y la industria, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de desarrollo creativo y profesional.