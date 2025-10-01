Los accesos exclusivos a los mejores conciertos al alcance de la mano

Golden Ticket BAC forma parte de una iniciativa muy importante para el banco, Momentos BAC, que nació con el propósito de regalarle a los guatemaltecos vivencias que trascienden lo financiero, y convierten las experiencias en recuerdos inolvidables.

Para participar en esta experiencia es sencillo, debe de inscribirse en el link productos.baccredomatic.com/es-gt/nft/golden-ticket, una vez inscritos, los clientes con Tarjetas BAC acumulan oportunidades por compras mayores a Q200 o más con tus tarjetas BAC: 1 oportunidad al pagar con tarjetas BAC; 2 oportunidades al pagar con un POS BAC; 3 oportunidades al pagar con tarjetas AMEX.

Para los clientes con cuentas de ahorro BAC, gana una oportunidad por cada incremento de Q500 en cuentas existente y puede obtener dos oportunidades por apertura de cuenta nueva. Las cuentas participantes son: Alcanza, Ahorro Personal, Cuenta Monetaria.

“Golden Ticket BAC es una forma para que nuestros clientes puedan disfrutar la experiencia mágica de poder ir a muchos conciertos que trae BAC Credomátic. Esto lo hacemos porque no se trata de brindar los mejores productos financieros o las mejores soluciones financieras, sino también llevar a nuestros clientes, las mejores experiencias, porque eso es lo que recordamos en la vida”, comentó José Carlos Barrios, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala.

Tienen hasta el 31 de octubre para acumular muchas oportunidades que los puedan hacer acreedores de un Golden Ticket BAC.

Los premios están distribuidos de la siguiente manera:

Clientes con Tarjetas BAC

5 GANADORES recibirán entradas dobles a la mejor localidad para 12 conciertos patrocinados por BAC en 2026.

Clientes con cuentas de ahorro BAC

1 GANADOR recibirá entradas dobles a la mejor localidad para 12 conciertos patrocinados por BAC en 2026.

Y para hacer más grande el premio, podrán vivir la experiencia exclusiva en una mesa AMEX, en posición privilegiada, decoración temática y ambiente único, y recibirán souvenirs exclusivos del evento.

Desde hace más de una década, BAC ha destacado por su papel como impulsor de eventos de entretenimiento en Guatemala, brindando a miles de personas la oportunidad de disfrutar experiencias inolvidables. Cada año, refuerza su compromiso de ofrecer entretenimiento de alta calidad, creando momentos significativos que generen un impacto positivo en la vida de sus clientes.