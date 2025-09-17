Los llevan a vivir la adrenalina con el McLaren Formula 1 Team

Por consumo de Q150 o más que realices con tarjetas crédito o débito GTC MasterCard, tendrán una oportunidad inigualable de ganar un viaje a Brasil con todos los gastos pagos, para luego registrarse en tienen en www.gtc.com.gt, tiene hasta el 28 de septiembre para hacerlo.

Los consumos con tu tarjeta GTC pueden ser a través de tarjetas físicas, billeteras digitales o al adquirir un extrafinanciamiento, también al solicitar una nueva tarjeta tienes opción de participar.

Si desea adquirir una Tarjeta GTC MasterCard es muy sencillo y no tiene ningún costo, puedes adquirirla por medio de la GTC App, en una agencia a nivel nacional, a través del PBX: 1718 o en www.gtc.com.gt.

Con Banco G&T Continental y Mastercard , con cada compra acumulas oportunidades. Solicita ahora tu Tarjeta GTC MasterCard.