Lujo electrificado en Guatemala con la estrategia multi-pathway

TMC, casa matriz de Lexus, fue pionero en vehículos híbridos desde 1997 y ha vendido más de 20 millones de vehículos electrificados a nivel global, ahorrando aproximadamente 160 millones de toneladas de CO. En Guatemala, el 24% de los vehículos electrificados vendidos durante 2025 han sido Toyota o Lexus, reafirmando su liderazgo en el mercado.

Lexus cuenta con un portafolio completo de tecnologías electrificadas:

Híbridos Eléctricos (HEV): Vehículos autor recargables, eficientes y listos para funcionar incluso en infraestructura limitada.

Híbridos Enchufables (PHEV): Combinan autonomía 100% eléctrica con la flexibilidad de un híbrido convencional.

Eléctricos de Batería (BEV): Modelos 100% eléctricos con baterías más eficientes y económicas.

Eléctricos de Pila de Combustible de Hidrógeno (FCEV): Soluciones de cero emisiones con energía limpia e inagotable.

Actualmente, Lexus ofrece el portafolio más amplio de vehículos electrificados de lujo en Guatemala, con modelos LBX, UX, NX, RX, RZ y LX con un nuevo lanzamiento planificado para 2026, sumando 7 alternativas electrificadas.

“Estamos seguros de gue, trabajando junto al resto de la cadena de valor y la sociedad, lograremos acelerar la introducción de nuevas tecnologías y reducir las emisiones de gases contaminantes para alcanzar la carbono neutralidad”, manifestó Axel Barillas Barrios, Gerente de Mercadeo, Lexus Guatemala.

Guatemala cuenta con una matriz eléctrica limpia y diversificada, con más de 80 % de generación a partir de fuentes renovables (hidroeléctrica, biomasa, geotérmica y solar). A pesar de contar con alrededor de 140 puntos de carga en el país, los HEV y PHEV concentran el 96% de las ventas de vehículos electrificados, lo que hace que la estrategia Multi-Pathway sea la más efectiva a corto plazo.

El compromiso de Lexus con la neutralidad de carbono abarca todo el ciclo de vida del vehículo, desde el abastecimiento de materiales hasta el reciclado final. Para acelerar la transición hacia una movilidad de lujo más sostenible, es fundamental la colaboración de todos los actores clave, impulsando incentivos fiscales, inversión en infraestructura de carga y tarifas eléctricas especiales.

Lexus en Guatemala cuenta con el respaldo de Cofiño Stahl, empresa líder del sector automotriz con más de 84 años de trayectoria, lo cual garantiza confianza, servicio especializado y una red de soporte comprometida con la satisfacción del cliente.