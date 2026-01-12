Marcan el inicio del 2026 con una visión de crecimiento sostenido

Durante el cierre del 2025 abrió Despensa Familiar San Miguel Chicaj, ubicada en Cantón La Cruz, municipio de San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz, con 479 metros cuadrados. Asimismo, en el departamento de Guatemala, en el municipio de San José Pinula, se inauguró Despensa Familiar Las Anonas, ubicada en el boulevard principal hacia residenciales San José, con 495 metros cuadrados, convirtiéndose en la tienda número 195 de la cadena en Guatemala.

Ambas tiendas ofrecen un amplio surtido de más de 3 mil productos esenciales para el hogar, entre abarrotes, frutas y verduras, carnes, embutidos y artículos de limpieza e higiene personal, manteniendo precios bajos todos los días para apoyar el presupuesto familiar.

También generan empleo para hombres y mujeres de las comunidades donde operan y atendiendo las necesidades de los guatemaltecos de lunes a domingo, de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, brindando una experiencia de compra cercana, práctica y eficiente.

Por su parte, Maxi Despensa llegó a Asunción Mita, Jutiapa, ubicada en el kilómetro 144 de la carretera CA-1, zona 9; donde se posiciona como un punto de referencia para los consumidores del área, al ofrecer una experiencia de compra más completa, amplia y moderna.

El establecimiento cuenta con 1,170 metros cuadrados y un surtido de más de 6,400 productos, que incluyen abarrotes, frutas y verduras, carnes, embutidos, artículos de limpieza e higiene personal, además de una oferta ampliada en tecnología, electrodomésticos y ropa para toda la familia.

Pensando en la comodidad de los clientes, la tienda dispone de 40 espacios de parqueo para vehículos y 8 para motocicletas, aire acondicionado y 4 cajas de autopago que agilizan el proceso de compra. Atiende de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche, e incorpora paneles solares como parte de sus acciones de sostenibilidad.

Con estas aperturas de fin de año, Walmart continúa ampliando su cobertura en el país, sumando más de 50 nuevas plazas de trabajo con estas nuevas tiendas.