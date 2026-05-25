Marcan un hito en la medicina de alta complejidad en Guatemala

Este sistema es una terapia de soporte vital avanzado que funciona como un "pulmón o corazón artificial" fuera del cuerpo. A través de un circuito de cánulas, el sistema extrae la sangre, elimina el dióxido de carbono, la oxigena y la devuelve al paciente. Este proceso permite que los órganos afectados reposen y se recuperen progresivamente mientras el paciente recibe tratamiento médico.

La preparación fue de tres años, bajo el respaldo de la Junta Directiva y el liderazgo del Dr. Mario Meza. También se creó equipo multidisciplinario ECMO Team, conformado por más de 26 especialistas, subespecialistas certificados internacionalmente, enfermería especializada y personal técnico de primer nivel.

"La implementación del sistema ECMO es un testimonio de nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad guatemalteca. No solo hemos invertido en la mejor tecnología del mundo, sino en la certificación y pasión de nuestro equipo humano".

La eficacia de esta unidad ya quedó demostrada con el exitoso tratamiento de un joven de 25 años, que, al ingresar con un cuadro respiratorio agudo de rápido deterioro, el equipo ECMO se activó en menos de una hora. Luego de cuatro días de soporte vital extracorpóreo, el paciente logró una recuperación notable de su función cardíaca y pulmonar, siendo hoy un caso de éxito que celebra tanto la institución como su familia.

Infraestructura de clase mundial

La terapia ECMO se integra a la nueva Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, la cual ha sido diseñada bajo los más estrictos estándares internacionales para minimizar riesgos de infección. Sus instalaciones cuentan con:

Tecnología Antibacterial y sistemas de aislamiento inteligente.

Climatización con filtros HEPA y red de gases médicos renovada.

Áreas especializadas en terapia respiratoria y atención continúa personalizada.

Con esta incorporación, el Hospital Herrera Llerandi suma un nuevo logro a su trayectoria de excelencia, junto a sus programas de trasplante renal y procedimientos de alta especialidad como el TAVI, consolidándose como la institución de referencia para los casos más desafiantes.

Con décadas de experiencia, el Hospital Herrera Llerandi es la institución líder en procedimientos de alta complejidad en Guatemala, su misión es combinar la tecnología de punta con la calidez humana y a excelentes médicos especialistas para ofrecer servicios de salud que transforman vidas.

Este avance representa un salto cualitativo en la medicina crítica guatemalteca, ofreciendo una oportunidad de vida a pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar severa que no responden a tratamientos convencionales.